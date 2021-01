Ministrul Lucian Bode vrea să termine cu “împuterniciții” la comanda unităților de poliție

Posturile de conducere din cadrul Inspectoratului de Polție Județean Sălaj, ocupate în prezent prin împuternicire, vor fi scoase în acest an la concurs. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a spus că vor organizate concursuri pentru toate funcţiile de conducere din structurile ministerului. Ministrul a punctat că modalitatea prin care sunt asigurate conducerile polițiilor și inspectoratelor – prin împuternicire pe funcţie – trebuie să înceteze. „Sunt conştient că vulnerabilitatea cea mai mare a unui sistem public este resursa umană. Dacă ea e insuficientă, dacă este neperformantă şi dacă are probleme de integritate, colapsul acelui sistem este garantat”, a spus Lucian Bode. Ministrul a susţinut că e decis să demareze organizarea de concursuri pentru toate funcţiile de conducere din structurile MAI. „Eu nu voi fi spectator la ce se întâmplă în minister. Nu am venit în fruntea MAI să satisfac nevoia unui grup sau a unei persoane din sistem. Vă asigur că am venit să mă implic în tot ce înseamnă organizarea acestui minister, de sus până jos, pentru că îmi doresc ca în cel mai scurt timp să avem conducerea la vârful ministerului, secretari de stat, subsecretari de stat şi, împreună, să eliminăm una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă ministerul în ceea ce priveşte managementul lui, şi anume problema împuterniciţilor pe funcţii. Eu sunt decis să dăm drumul la concursuri, să le organizăm într-un mod cât se poate de transparent”, a afirmat Lucian Bode, acesta spunând totodată că există un deficit major de personal în structurile din Ministerul de Interne, arătând că în ultimii cinci ani au plecat 30.000 de persoane din sistem. Inspectoratul Județean de Poliție Sălaj, dar și Poliția Zalău sunt în prezent conduse doar de cadre împuternicite, situație care se regăsește, de altfel, în multe unități din subordinea MAI din țară.

