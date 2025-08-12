Micul orășel de poalele Măgurii prinde viață

În comunitățile în care trăim, multe zone par uitate în timp și lipsite de orice viziune. Ani la rând traversăm locuri părăsite, pline de bălării, unde doar vântul pare să mai mimeze vreo mișcare. În orășelul de la poalele Măgurii, în zona cartierului Gheorghe Lazăr, până nu demult, „piața veche”, așa cum o cunosc toți șimleuanii, a prins viață.

Trecând în plimbare, un teren întreg, unde doar sala sporturilor era punctul de întâlnire al multora, poate fi acum ușor văzut ca o parte a orașului frumos dezvoltată. Dacă ne-am întoarce în trecut, puțini și-ar fi imaginat-o altfel. În prezent, pe acel amplasament au fost ridicate un bloc ANL, o creșă modernă și chiar un skate park, mult dorit de tinerii orașului. Pentru un tablou complet, întreaga zonă a fost asfaltată, iar cu atât mai mult, au fost amenajate parcări și trotuare pentru trecători.

O astfel de transformare nu înseamnă doar clădiri noi și asfalt. Oricine poate observa aici un exemplu de gestionare eficientă a fondurilor și de acoperire a nevoilor unei întregi comunități. De acum, de la copii și tineri pe role și skateboard, la părinți care își lasă dimineața micuții la creșă, sportivii care se antrenează în sala de sport și viitorii locatari ai blocului, toate acestea definesc un standard de viață ridicat, modern și de calitate. Dacă în trecut întreaga zonă era un punct mort pe harta orașului, astăzi a devenit unul de întâlnire și un reper important.

Nu e nevoie de pancarte și tăieri de panglică pentru a vedea schimbarea, așa cum nici aceste rânduri nu reprezintă o laudă adusă vreunei culori politice. Ele sunt o recunoștință și o satisfacție pentru o tânără generație care are nevoie de continuitate și prosperitate.