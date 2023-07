Mai nimic nou…

Daniel Săuca

Iar se discută despre reducerea cheltuielilor în sectorul public. Am citit despre posibila creștere a taxelor și impozitelor, despre săptămâna de lucru de patru zile la bugetari, despre noua lege a salarizării unitare care nu ar fi tocmai favorabilă salariaților de la stat. Unii analiști avertizează că situația bugetară riscă să arunce economia în aer (Hostiuc), în timp ce alții cer măsuri urgente pentru reducerea deficitului bugetar pentru a nu pierde fonduri europene (Lazea). Am citit și că România are cele mai mici venituri fiscale din Europa, pe fondul colectării insuficiente. Am citit iar despre necesitatea eliminării facilităților fiscale, toată lumea să plătească la fel. Curios, „Legea 158/2023, în vigoare din 3 iunie 2023, prevede racordarea gratuită la energie electrică a firmelor din industria alimentară și din agricultură, avertizează companiile de utilități, precizând că aceste costuri se vor răsfrânge asupra tarifelor plătite de consumatorii casnici” (adevarul.ro). Probabil numai racordarea, dar cine știe câte astfel de excepții avem. BNR, pe de altă parte, ne spune că inflația e încă sus pentru că „firmele au transferat costurile și măririle de salarii în prețuri ca să-și conserve marjele de profit” (hotnews.ro). Dar oare cum e impozitat profitul în România? Și nu numai profitul. Iar am citit despre impozitarea microîntreprinderilor, despre propuneri ale mediului de afaceri pentru scăderea deficitului bugetar („reducerea numărului de funcţionari publici, demararea programelor de investiţii din fonduri europene, eficientizarea cheltuielilor la bugetul de stat, îmbunătăţirea colectării de taxe şi impozite prin digitalizarea ANAF, combaterea muncii la negru, combaterea evaziunii fiscale, impozitarea progresivă a veniturilor”, CNIPMMR). Impozitarea progresivă a veniturilor va aduce mai mulți bani la buget? Nu e cazul să citesc: 2024 va fi un an „superelectoral” și, destul de probabil, guvernanții nu vor lua decizii majore (și în domeniul economic) care să afecteze electoratul. Vor lua astfel de decizii în 2023? E de urmărit.