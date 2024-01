Da, m-am săturat de greve, de protestele pe care angajații unor instituții de stat le organizează aproape lunar. Unii sunt îndreptățiți să o facă. Știu sigur că sunt instituții publice unde se muncește pe brânci, unde volumul de activitate este foarte mare, responsabilitățile sunt peste măsură, iar numărul angajaților este mult prea mic. Cunosc funcționari publici care n-au timp nici să mănânce în timpul programului, credeți-mă. Dar, la polul opus, sunt și acei angajați la stat din categoria plictisiților, a celor care, indiferent dacă muncesc sau nu, dacă își îndeplinesc sau nu sarcinile, salariul vine și vine la timp. Ce să vezi, nu sunt salarii mici, în cele mai multe cazuri. Ei bine, aceștia nu au dreptul să facă grevă, nu vreau să îi mai văd protestând, m-am săturat de ei. Prietene, nu îți convine la locul de muncă? Ia pune-ți demisia pe masă și încearcă puțin în privat, să vezi tu acolo distracție, ia încearcă vreo multinațională, acolo unde bagi ture de noapte, unde ești monitorizat în permanență și nu te poți plânge că ești verificat de îți vine să urli. Am fost zilele trecute într-o instituție publică. Voiam un interviu. Era o agitație de nedescris, angajații vorbeau la telefon, se vorbea de legi, trebuia operat un copil, era nevoie de semnături, părinții sunt plecați, probleme peste probleme, se vedea de la o poștă că volumul de muncă este unul mare. Sper că acești funcționari sunt plătiți bine. Și mai știu și alte exemple unde se lucrează mult și bine. Dar să mă suni tu să-mi spui că faci grevă chiar dacă salariul tău este unul nesimțit de mare și nu l-ai lua în veci în mediul privat, asta înseamnă nesimțire crasă. Pentru asta am și ales să nu mai vorbesc și să nu mai scriu nimic despre grevele organizate de anumite mișcări sindicale din câteva instituții ale statului. Un an numai cu bucurii!

