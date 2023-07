Întrebări probabil incomode

Daniel Săuca

De câteva săptămâni, subiectul arzător prin mass-media de toate culorile e povestea (îngrozitoare) a azilelor de bătrâni (nu reiau aici ce s-a scris/spus, sunt total de acord că practicile „demascate” trebuie să dispară). Nu am prea am citit însă despre o altă fațetă a problemei: cum de românii sunt tot mai indiferenți/nepăsători față de părinții lor?

Ține de domeniul evidenței: toată țara e un șantier. Foarte bine. Să dăm betoane și asfalt la tot poporul! Dar de poluarea orașelor patriei e interesat cineva? Și sunt multe „tipuri” de poluare. Și în minunatul nostru municipiu reședință de județ.

O știre: „Industria de media şi divertisment din România ar urma să crească cu 7 la sută în acest an, comparativ cu 2022, la o valoare de 4 miliarde euro, majoritatea segmentelor urmând să înregistreze majorări, arată un raport al PwC. Comparativ, la nivel global, veniturile industriei de media şi divertisment au urcat cu 2,3 la sută în 2022, la 6,88 trilioane dolari” (news.ro). Oare e chiar „de bine” această creștere, mai ales a industriei de divertisment? Și a cea de media, care e aproape în întregime (de) divertisment.

Spațiul social media e tot mai plin de mesaje naționaliste, extremiste, rudimentar-patriotice. Oare chiar am vrut în Europa? Să fie „doar” ample manevre propagandistice?

Rutină: citesc zilnic despre războiul din Ucraina. Și, totuși, când se va termina grozăvia?

„Ministrul Mediului: «Avem toate șansele ca luna iulie a acestui an să devină cea mai călduroasă lună iulie pe care am trăit-o vreodată»” (digi24.ro). Încălzirea globală, un fenomen ciclic sau unul ireversibil?