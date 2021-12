Încă o „încercare istorică”

Daniel Săuca

A trecut și minunata zi de 1 Decembrie, prilej pentru unii de a-și arăta patriotismul. Bine e și măcar o zi pe an să ne (re)descoperim iubirea de țară. A trecut așadar festivismul inerent unei sărbători naționale, așa că ne putem întoarce la oile noastre, și alea albe, și alea negre. Nu înainte de a cita și noi din mesajul președintelui țării cu ocazia amintitei sărbători: „Trebuie să fim conștienți că pandemia nu a generat doar o criză sanitară profundă, ci și o criză a încrederii, valurile de știri false și dezinformări tensionând suplimentar climatul social, deseori cu punerea în pericol a vieții și a demnității umane. În fața acestor curente toxice, trebuie să reacționăm. În același timp, evenimentele ultimelor luni au accentuat sentimentul de neîncredere în clasa politică. De aceea, clasa politică în ansamblul ei are nu doar responsabilitatea, ci obligația de a recâștiga încrederea cetățenilor prin fapte și promisiuni îndeplinite, și nu prin declarații de intenție, care nu mai pot convinge astăzi. Este vremea rezultatelor măsurabile și a reformelor care au întârziat prea mult timp. Astăzi avem o soluție atipică pentru guvernarea țării, pentru a trece România peste o încercare istorică. Dar această soluție reprezintă, totodată, o oportunitate pentru politicieni de a arăta că au maturitatea de a pune pe primul loc interesul românilor, chiar cu prețul unor compromisuri personale și doctrinare dificile” (g4media.ro). De mult nu am mai citat așa de mult din declarațiile lui K. Iohannis. „Curente toxice”, „dezinformare”, „criză a încrederii”, „clasa politică are obligația”, „vremea rezultatelor măsurabile”, „încercare istorică”… Ce să zic, sună bine, parcă e ziarist, comentator politic domnul președinte… Tare mi-e însă că „rezultatele măsurabile” se vor vedea mai ales în milioane de metri cubi de asfalt, beton și în achiziția de tehnică militară. Cine știe, poate „soluția apitică” de guvernare va da roade și în „remodelarea” unei societăți, unui stat aflat(e) în degringoladă. Probabil. Până atunci, să urăm succes deplin clasei politice (de mânuță cu toate celelalte „clase”) să treacă cu bine pentru această nouă „încercare istorică”.