Impotența celor care se joacă de-a turismul

Știe cineva câte centre de informare turistică din Sălaj funcționează la capacitate maximă, câți turiști au reușit să atragă aceste unități și ce fac concret aceste entități? Și-a pus cineva această întrebare sau nu interesează pe nimeni? Știu sigur că există primării care au construit clădiri impunătoare ca sedii pentru centrele de informare turistică. Până aici nu e nimic rău. Baiul este că Sălajul are multe astfel de centre care nu fac nimic sau care s-au transformat în organisme de propagandă pentru primari. Cum? Foarte simplu! Am văzut un asemenea centru care, prin propriul cont de Facebook, distribuia sau prelua mesajele politice ale primarului și primăriei ca răspuns la atacurile unor politicieni din tabere adverse. Incredibil în ce lume trăim, unii au ajuns să își permită orice și cred că primăria le aparține, iar primarii se simt un fel de Dumnezeu local acolo. Băi, nu vă e rușine? Folosiți centrul de informare turistică pe post de propagandă politică și toată lumea tace, Sălajul e un județ liniștit, are oameni buni, corecți, autorități corecte. Pe dracu! Mai interesant este că unele centre de profil au fost înființate în zone fără puncte de atracție turistică, fără pensiuni, fără nimic. Aceste centre zac închise, sunt goale. Altele înțeleg prin turism să afișeze pe Facebook un țol, niște blide din lut crăpat sau câte o furcă uitată prin podul casei. Și nimeni nu ia la rost pe nimeni. Totul e numai lapte și miere în acest județ, iar asta se vede. Dacă nu am dreptate îmi torn cenușă în cap, dar tind să cred că nu mă înșel. Desigur, excepțiile există mai ales acolo unde primarii au ochii deschiși și înțeleg cât de important este turismul la nivel local, există asemenea primari și în Sălaj, dar sunt puțini. Hai, e primăvară, au înflorit lalelele, iar speranța moare ultima.

Adrian Lungu