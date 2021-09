Iar e scandal politic. Noi fragmente din haos

Daniel Săuca

Iar e scandal la Palatul Victoria. Iar curg tone de opinii, păreri în media națională, pe fb în jos și în sus. „Nu cred că premierul va demisiona, dar cu cât va sta mai mult, costurile pentru PNL vor crește exponențial. Ecuația e simplă. Cu guvern minoritar nu va fi nicio reformă semnificativă în România. Singurul guvern majoritar posibil e cu PSD la cârmă, deci nicio reformă. În orice variantă, PNL se va comprima electoral sever în următorii ani. Singura ieșire cât de cât onorabilă pentru PNL este să accepte ideea cu USR-PLUS la guvernare până la capăt, dar, pentru asta, trebuie să-l sacrifice pe Cîțu”, a spus Sebastian Lăzăroiu (libertatea.ro). „Singurele scenarii care stau în picioare sunt: a) guvern minoritar PNL – UDMR condus de Florin Cîțu și susținut în Parlament de PSD. b) un nou guvern PNL-USR PLUS-UDMR, dar cu un alt premier (varianta dorită de USR PLUS)” (ziare.com). Dan Tăpălagă: „În fine, ar mai trebuie adăugat că recenta criză guvernamentală confirmă un loc comun din politica românească: guvernele de coaliție nu funcționează în România. Din `90 încoace, guvernele de dreapta formate din două sau mai multe partide au eșuat în certuri nesfârșite între partidele din coaliție, sfârșind prin a aduce PSD la putere” (g4media.ro). Dan Andronic: „Actuala criză politică are cu totul altă explicație decât cele pe care le primim public. Este vorba de incapacitatea partidului condus de Dacian Cioloș și Dan Barna de a se descurca la guvernare. Se poate spune că au avut o prestație interesantă ca partid de opoziție, dar total dezamăgitoare ca actori în actul de guvernare. Ultimele sondaje au arătat celor doi lideri progresiști că partidul se duce în cap” (evz.ro). „Potrivit unor surse politice, USR a decis să pornească demersurile pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului din care fac parte. Miza este doar înlăturarea premierului Florin Cîțu și rămânerea la putere, prin refacerea echipei de la Palatul Victoria. În acest sens, USR a început contactele cu PSD în vederea depunerii moțiunii de cenzură” (radu-tudor.ro). Pentru unii, scandalurile politice sunt digerabile. Adică se întâmplă și în alte părți. Nu zic nu. Problema e că la noi guvernarea nu prea merge nici când nu sunt scandaluri politice. Eu unul m-am săturat. Îmi doresc ca măcar un an să nu mai aud de ciomăgeli politice. Un an măcar în care doar binele public să fie în atenția guvernării. Un an în care să nu mai aud de alegeri, interne și de câte feluri or mai fi. Dar nu cred că dorința mi se va îndeplini vreodată…

