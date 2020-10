Haosul pandemiei sălăjene

Daniel Mureşan

În județul nostru despre care toată lumea zice că e liniștit, că nu se întâmplă nimic aici, acum e haos. Suntem fruntașii covidului, deși acum câteva luni Prefectura și DSP-ul se băteau cu pumnul în piept cât de buni sunt ei. La cele două instituții de mai sus, cuvântul haos are o rezonanță filozofico-ocultă. Ei nu acceptă așa ceva, ei știu totul, au impresia că sunt grozavi. Sălajul e plin de covid, iar Prefectura bâjbâie în niște comunicate de toată jena. Primesc părinții SMS-uri de la școală să stea acasă copiii, dar Prefectura tace mâlc. Primim după două zile un comunicat ce seamănă cu semaforul din centru, adică are trei culori, dar nu înțelegi unde, când și cum. Asta în cazul în care se primesc comunicatele. Că nu mai știi unde să te uiți. De obicei pe o rețea de socializare, căci ei acolo socializează, nu se ocupă de problemele județului.

Haosul e întregit de lipsă de organizare și resurse. Nu mai primim situația pentru fiecare localitate. De ce? Fiindcă așa au hotărât “specialiștii”. Ne sună la redacție primari care ne întreabă dacă știm ceva. Ne înjură cititorii că nu le spunem localitățile, de parcă noi le-am ascunde. Cei de la DSP sună contacții direcți ai unei persoane infectate după patru zile. Da, ați citit bine! După patru zile! Bineînțeles că cei iresponsabili nu se vor autoizola, și vor răspândi virusul. Suni la DSP să le spui că ești contact direct și răspunde contabila, care cu o voce suavă spune că îi pare rău. Vor spune că nu au personal suficient. Doar că s-au oferit alte instituții să dea specialiști, fiind refuzați. Avem totul sub control – spun dânșii. Vorbe goale, județul fiind pe zi ce trece tot mai expus. Iar noi trebuie să stăm impasibili, să avem încredere în “specialiști”. Care probabil și-au propus să ne aducă pe locul întâi în țară la incidența Covid. Oricum, nu suntem departe.

Se ascunde mizeria sub preș, căci vin din nou alegerile. Iar despre alegeri, ar trebui să scriem doar de bine? Mâine, poimâine ne trezim și cu un ordin din acesta! Alegeri în urma cărora vom avea tot amatori în funcțiile cheie. Tot activiști care știu să stea în poziție de drepți, cărora dacă le cauți competențele te apucă coșmarurile. Pe timp de pace, toți se dădeau mari profesioniști, de nu le puteai ajunge la nas. Acum, pe timp de război, dau din colț în colț, fiind în joc sănătatea sau poate chiar viața noastră.

Știți câte ventilatoare pentru ATI s-au achiziționat în Sălaj? Zero! În al doisprezecelea ceas ne apucăm să achiziționăm containere pentru UPU, deși propunerile sunt făcute de vreo patru luni. Nu mai avem medici sănătoși la UPU și nu s-a făcut niciun demers pentru completarea echipei. Ne milogim la județele vecine. Și altele, și altele…

Situația sanitară reală din județ e gravă, nu e cea botoxată, amestecată cu fainoșag pe care ne-o prezintă Prefectura în comunicate. Sau pe rețelele sociale. Din fericire, acest județ mai are și oameni normali, entuziaști, generoși, specialiști autentici în domeniul lor. Doar că nu sunt lăsați să lucreze, trebuind să asculte ordinele tâmpe ale unor politruci sau a unor directori uitați acolo din mezozoic. Dar alegerile nu sunt despre ei. Parcă în niciun ajun de alegeri n-am avut mai puțin viitor la orizont. Iar în Sălaj, tot mai mult înclin să cred că e loterie, nu pandemie.