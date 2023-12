Hai la grevă!

Daniel Mureşan

O veche vorbă românească spune că omul când nu are ce face, își strică… casa. Sigur, sună desuet, așa că românul a venit cu o vorbă nouă: românul când nu are ce face… face grevă. Grevă în sănătate, în justiție, la pensii, la desene animate și la școala de fete. Grevă că nu avem pixuri, că vecinul are mai multe sporuri, că vrem telefoane noi, că avem hemoroizi, că nu avem chef de lucru. Grevă să fie! Grevă fac doar cei ce au sindicatele în spate, adică exclusiv bugetarii. Sindicate cu lideri bogați și îmbuibați, ce trebuie să-și justifice veniturile colosale. Așa că, hai să facem grevă! Acum e momentul, guvernul e în campanie electorală, deci se poate. Sigur, sunt unii care fac grevă justificat, dar aceia nu sunt mulți. Cei care zbiară tare s-au trezit nu demult cu mascații la ușă. Prin vămi, pe la circulație, prin spitale, pe la consilii județene. Și mascații nu erau colindători, erau cei care îi căutau prin chiloți de mită. O să spuneți că de aceea e corupție, că nu le ajung banii din salarii. Dar la medici li s-au triplat salariile, iar șpaga a rămas sfântă. Iar la învățământ… ați văzut testele PISA. Performanță, nu glumă!

Însă toate aceste măriri de lefuri și giumbușlucuri guvernamentale le plătesc cei din mediul privat. Cei care nu fac grevă, care mai strâng încă odată din dinți și plătesc taxele și impozitele ce se măresc mereu. Au ajuns să se mărească aproape în fiecare lună. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă cei din privat ar face grevă fiscală? Adică nu ar mai plăti nimic la stat. Doar și ei au dreptul la grevă. Probabil că atunci bugetarii ar face grevă să li se micșoreze taxele privaților. Adică să își poată lua ei salariul. Mămăliga nu explodează, dar și când o face…