E clar, nu?

Daniel Săuca

Am citit de mai multe ori această declarație: „Daţi-mi voie să lăsăm chestiunea de candidatură sau nu, sau ce facem în următoarea perioadă pentru o discuţie pe care o vom avea în România, dacă este despre România. Dar, despre această lege pot să vă spun şi acum, fiindcă pentru mine este foarte clar, nu am dorit o lege pentru mine, nu doresc o lege pentru mine şi pot să vă spun cu certitudine că voi avea grijă ca această lege să nu existe. Nu este posibil să se facă o lege pentru o persoană şi atunci cred că m-am exprimat foarte clar. Bref, nu va exista această lege şi nu doresc, eu nu doresc să existe”, a spus Iohannis (stirileprotv.ro). Să fie liberalii idioți? Puțin probabil. Și atunci? Estimez că au fost discuții la vârfurile PSD și PNL pentru a-i pregăti domnului încă președinte un jilț de senator, și ca variantă dacă nu îi iese pasența cu funcțiile externe. Pe surse, o parte a media îi indică vinovați pe pesediști: s-ar fi sucit după ce negocierea cu liberalii ar fi fost clară. Din reacția domnului încă președinte, bag seama că îi tare supărat pe liberali, nu pe pesediști. Va avea grijă, spune Iohannnis, „ca această lege să nu existe”, un proiect în acest sens fiind depus de liberali. În stilul caracteristic, CTP a comentat: „După ce l-a lăsat pe gen. Ciucă să intre în foc pentru castanele sale, Iohannis îl stinge aruncându-l cu fundul în baltă, printr-o vorbire de la New York” (republica.ro). Pe alte surse, PNL ar fi în flăcări: „Mai mulţi lideri ai partidului au povestit, pentru Antena3.ro, că nu le-a venit să creadă când au auzit cum sunt certaţi pentru promovarea proiectului de lege, în condiţiile în care de la Palatul Cotroceni li s-a cerut să rezolve acest aspect legal pentru ca Iohannis să poată candida pentru Parlament. «Să îi dăm afară pe cei doi iniţiatori!», a spus unul dintre liderii partidului, miercuri seară, nervos, referindu-se la senatorul Daniel Fenechiu şi la deputatul Gabriel Andronache, cei doi parlamentari care au fost puşi să semneze amendamentul de modificare a Legii electorale” (antena3.ro). Conform sursei citate, „Opinia generală în partid, cu excepţia celei a lui Nicolae Ciucă, care îl susţine pe Iohannis fără rezerve, este că actualul şef al statului dinamitează pur şi simplu campania electorală a PNL, şi şansele lui Ciucă de a ajunge în al doilea tur al prezidenţialelor, şi şansele formaţiunii de a câştiga un scor cât mai bun la parlamentare, atât cu solicitările sale de a i se rezolva probleme personale, cât şi prin «bagajul» negativ reprezentat de sentinţa dată de IICCJ prin care familia Iohannis este obligată să restituie statului 300 000 de euro încasaţi din chirii în mod ilegal pentru două dintre imobilele de la Sibiu, sau de dezvăluirile despre cheltuielile faraonice făcute din bugetul statului pentru călătoriile sale cu avioane de lux şi pentru confortul său personal” (antena3.ro). Nu am de unde să știu dacă chiar așa stau lucrurile în PNL. Suntem oricum în plină campanie electorală, o perioadă plină de propagandă, agitație. Altfel, e clar, nu? Iohannis nu a vrut nicio lege…