După. Câteva posibile concluzii

Daniel Săuca

1. Am citit sute de analize, păreri despre ce s-a întâmplat la votul de duminică. Încerc și eu, cât mă pricep. Votul masiv pentru Călin Georgescu are mai multe cauze. Servicii (poate nici măcar Rusia), biserici, ignoranța unor alegători, lehamitea față de „oferta” principalelor partide, campania falimentară a PSD și PNL, TikTok. Teoretic, în jur la 40 la sută dintre cei care au votat duminică s-ar situa într-o zonă, să-i spunem, extremistă. Destul de probabil, nu toți sunt structural extremiști, suveraniști, iliberali, neolegionari, conspiraționiști etc. Oricum, e un semnal de alarmă puternic pentru democrație. Rămâne de văzut dacă forțele politice pro-europene și pro-NATO vor înțelege ceva din povestea de duminică.

2. Nici nu intră în discuție. Doamna Lasconi, în ciuda carențelor evidente, trebuie votată. Va învăța, oricum, și la locul de muncă. Un sfat, îmi permit: să vorbească mai puțin până la votul din 8 decembrie. Mesajele scurte, concise sunt, cred, mai eficiente.

3. E de văzut, sunt chiar curios, dacă bărbații patriei vor vota o femeie pentru cea mai înaltă funcție din stat. Și câte dintre doamnele și domnișoarele României vor pune ștampila pe candidata USR.

4. Casele de sondare a opiniei publice și-au făcut din nou de cap, mai ales în privința manipulării, dezinformării. Oare chiar nu are nimeni ac de cojocul lor? Sau nu se dorește?

5. S-a spulberat un „mit”. Primarii, președinții de consilii județene (mulți dintre ei) nu au mai fost agenți electorali. Adică, nu au reușit să-și transfere notorietatea înspre candidatul la prezidențiale al partidului din care fac parte. Sunt prea multe exemple în acest sens.

6. Iohannis. S-a spus deja, de liberali, că a îngropat PNL. Sigur nu e singurul vinovat. M-am simțit prost, ca român, văzându-l la vot fără a spune nimic. Nici măcar să îndemne poporul să voteze. Oare i-a păsat vreodată de țara asta?

7. Educația. Și pentru alegeri. Și pentru sistemul politic democratic. Mai povestim într-un alt episod.