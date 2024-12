După. Alte posibile concluzii

Daniel Săuca

1. Iar redistribuire la atribuirea mandatelor de deputați și senatori de Sălaj. Partidele au impus sistemul proporțional. Să ne întoarcem la votul uninominal? E de văzut, și ce surprize vor trimite sălăjenii, vorba vine, în parlament.

2. Am rămas trăsnit: pesediști sălăjeni au anunțat, și nu e o glumă, că vor vota duminică cu C. Georgescu. Dacă mulți membri ai acestui partid chiar vor vota precum colegii lor sălăjeni, înseamnă că rezultatele votului de duminică sunt clare. Păcat, mare păcat!

3. Fără lozinci și rânduri de campanie (repet, nu sunt în nicio campanie, nici măcar pentru bun-simț): ar fi trist să ne abatem de la drumul euro-atlantic și să o cotim spre Siberia. Dar, cum zicea dl. Ciolacu, poporul ne-ar fi arătat că merită să luăm bani de la Europa în continuare și, în același timp, să ne apărăm credința, tradițiile, neamul. Deci, să fim și suveraniști, și globaliști, printre altele. Încă o democrație originală. E de văzut, totuși, ce va spune Europa după votul de duminică.

4. Nu știu câți dintre cei care vor vota cu C. Georgescu chiar sunt naționaliști de tip ceaușist, neolegionari, protocroniști, obscurantiști, anti-globaliști, ortodoxiști (ultrahabotnici), neoprotestanți, new-age-iști, conspiraționiști, revizioniști (printre altele). Vom trăi și vom vedea oricum în toată „splendoarea” noul tablou al României „profunde”.

5. Nu râdeți. Un site respectabil a livrat următoarea știre: „Există câteva mari teorii despre unde a fost inventată roata, iar una se referă la zona munților Carpați, unde minerii de acum șase milenii ar fi pus la punct tot ce trebuie pentru a-și ușura munca, folosind roți funcționale. Un studiu vine cu argumente, susținând o teorie lansată în 2016” (hotnews.ro). O posibilă explicație despre ceea ce ni se întâmplă.

6. De acord: „«Eșecul USR va influența clar votul în turul doi al prezidențialelor. Acest rezultat ar trebui să fie ca o răpăială de ploaie rece, care să-i atragă atenția candidatei Lasconi. Iar aceasta ar trebui să facă repede ceva. Să se dezică chiar de propriul partid, dacă trebuie. Inclusiv o mișcare de tipul acesta de a demisiona din partid. Să spună că vrea să fie reprezentanta tuturor românilor, al întregii națiuni, să se dezică de excesele partidului, să se ducă la Patriarh să-i pupe mâna, să spună că nu vrea LGBTQ… efectiv eu nu văd cum ar putea să adune votul celorlalți», punctează profesorul Bogdan Bucur” (adevarul.ro). Voi reveni vineri cu alte rânduri „mobilizatoare”.