Doamne, îndură-te spre noi!

Nu sunt atât de erudită şi nu mă pot lăuda, la fel ca alţii, că am citit multe cărţi. Cert este faptul că, de când am început să-mi câştig pâinea cea de toate zilele, scaunul pe care am stat nu a fost niciodată mai înalt decât “teancul” de cărţi pe care le-am citit. N-am citit nici Biblia de la A la Z, decât aşa pe ici pe colo câte puţin din ea, dar zilele acestea văzând haosul şi stările de nelinişte cauzate “boomul” preţurilor la utilităţi, în rândul lumii, mi-am adus aminte de un citat biblic. “Celui care are i se va da, dar de la cel ce n-are i se va lua chiar şi ce are!”. Şi într-adevăr aşa parcă şi este. În ce hal a ajuns cetăţeanul de rând…. Îmi pun şi eu întrebarea: “Decenţa e un lux?”. Nu sunt eu de felul meu un om foarte religios, iar în ultima vreme de când a început pandemia n-am mai dat pe la biserică. Sunt o persoană care crede într-o forţă supranaturală pe care noi o numim Dumnezeu. Eu cu aceasta, cu divinitatea, am propria mea relaţie, o relaţie în care simt că nu am nevoie de intermediari. Totuşi mă aplec asupra scrierilor religioase, mai ales cele din Biblie, deoarece printre ele, categoric, se află o sursă de înţelepciune pentru viaţă. Un exemplu elocvent este şi citatul amintit care aparţine lui Marcu – evanghelist evreu, misionar și episcop în Alexandria. La o primă vedere a citatului, “celui care are i se va da, dar de la cel ce n-are i se va lua chiar şi ce are!” adaptată vremurilor noastre, am tras concluzia că este vorba despre o viziune de dreapta a unui democrat-capitalist convins. Să iei de la cei care nu au şi să le dai şi mai mult celor care au deja. În schimb doctrina socialistă, cea de stânga, poate mai aproape de biserică spune altceva, cel puţin în teorie. Ea propăvăduieşte câtuşi de puţin echitatea socială şi ajutorarea săracilor, a persoanelor vulnerabile. E foarte trist, dar chiar am ajuns vremuri pline de deznădejde. Ne vedem bunicii şi părinţii umiliţi de la o zi la alta. Venitul lor infim, din care până acum îşi plăteau şi aşa cu greu facturile, nu le mai ajunge deloc. Am început şi noi, tinerii, încă în putere fizică – că de cea psihică nu poate fi vorba, să ne uităm pe contoarele de gaze şi electricitate pentru a ne calcula valoarea facturii “care va să vie”, ca să ştim…. Ca să ştim cum împărţim. Nu mai avem niciun orizont, nicio perspectivă aici. Ne-au liberalizat până în măduva oaselor şi din cauza lipsurilor am devenit răi. Iată ce spune Mircea Cărtărescu: „Dacă trăieşti numai în România, e posibil să nu-ţi dai seama că e ceva în neregulă cu lumea din jur. Ai culoarea mediului şi te mişti o dată cu el. Eşti una cu toţi ceilalţi. Dar dacă te întorci, după o vreme îndelungată, în ţară, e cu neputinţă să nu fii izbit de cât de anormală e umanitatea de aici. De cât de chinuiţi sunt oamenii şi de cât de răi devin din cauza asta. Nu se poate să nu fii uluit de faptul, de pildă, că una dintre cele mai răspândite strategii de supravieţuire e mitocănia agresivă”. Până când se va schimba ceva, în bine, nu ne rămâne decât să cerem îndurare de la divinitate: Doamne, îndură-te spre noi!

