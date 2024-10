Din vremea pandemiei. Feic niuzul

Daniel Săuca

Nu neapărat în criză de subiecte (România e darnică…), revăd ce-am scris în urmă cu un an, cu doi, cu patru la rubrica de față. Și constat, nu de puține ori, că am publicat texte care rămân actuale în ciuda trecerii timpului. Așa și cu editorialul „Feic niuzul” apărut în „Magazin Sălăjean” în 23 octombrie 2020. Fără niciun comentariu, iată articolul: O știre publicată și de ziarul nostru: „Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat miercuri că va face «toate demersurile» pentru ca Parlamentul să adopte anul viitor o lege care «să pedepsească aspru FAKE NEWS-ul». «Voi face toate demersurile și tot ce îmi stă în putință ca Parlamentul, anul viitor, să realizeze și să adopte o lege care să pedepsească aspru FAKE NEWS-ul. Cred că o societate educată e o societate informată corect!», a scris Monica Anisie, pe contul ei de Facebook. Reacția ministrului vine după ce o declarație a sa a stârnit polemici în mediul online. Anisie a fost invitată luni seara la Realitatea Plus, unde a fost întrebată dacă există soluții pentru accesul la cursuri în cazul elevilor din medii defavorizate și care nu dispun de curent electric. Anisie a făcut referire la acest subiect și a amintit în acest context și despre programul realizat cu TVR, care a stârnit titluri de presă de genul «Ministrul Educației recomandă lecţii la televizor pentru copiii care locuiesc în case fără curent electric» sau «Anisie, răspuns halucinant: Copii fără curent electric în case, școala online la televizor»” (hotnews.ro). Îi dorim succes doamnei Anisie! Chiar ar fi o reușită de zile mari, să se reglementeze legislativ „Fake news-ul”, cu toate că mă îndoiesc de reușita unui asemenea demers. Ca și de adoptarea necesarei legi a presei ori a reglementării domeniului „online” din perspectiva mass-media. Pandemia ne-a demonstrat și că mai nimănui nu-i pasă de asemenea „chichițe”, ca și înainte, de altfel. Și apoi, „feic niuzul” amintit mai sus se bazează totuși pe realitatea: foarte mulți elevi și profesori nu au resursele tehnologice, materiale, cum vreți, să participe normal la cursuri online. Așa că, și prin România, „feic niuzurile” se nasc bazându-se pe realități, chiar dacă sunt „distorsionate” ori „manipulate” politic, propagandistic. Și mai credem că, nu de puține ori, „feic niuzurile” lucrează cu „materialul clientului”, fie și declarații „interpretabile”. Comunicarea politică, și în vremuri de pandemie, trebuie făcută „ca la carte”. De autorități și specialiști în domeniu. De oameni care, adică, se pricep. Nu e numai vina presei (și) pentru lipsa de „informare corectă”.