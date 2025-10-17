Despre înșelătorie

Un medic pe care îl apreciez, un om citit, cultivat, a distribuit pe contul său de facebook niște imagini despre doi polițiști care arestau o bătrânică, o vânzătoare de legume. Au curs sute de mesaje la această distribuire. I-am scris omului că imaginile sunt false și că sunt generate de inteligența artificială. Intrând pe mesajul inițial am văzut un tip care se folosește de inteligența artificială pentru a genera tot felul de scene video cu mare priză la public. Nu, nu e mare, e uriașă. La filmul cu falșii polițiști erau mii și mii de comentarii, de înjurături, mesaje pline de ură despre cât de nesimțiți sunt polițiștii că o arestează pe biata băbuță, care în realitate nu există. Degeaba le-au scris unii că sunt imagini false, că scena nu există în realitate. Mesajele au continuat să apară, distribuirile pe grupuri etc. Am impresia că tot mai mulți oameni și în special cei trecuți de o anumită vârstă, dar extrem de prezenți în mediul online, nu mai pot face diferența între fals și real. Lucrurile sunt scăpate de sub control. Tot mai mulți elevi și studenți se folosesc de AI pentru a genera texte pe diferite teme, subiecte. Cred că sunt și profesori care apelează la această mașinărie virtuală. Nu, nu sunt împotriva tehnologiei și a evoluției, dar cred că o parte a mediului virtual a scăpat de sub control și a ajuns o bombă cu ceas, iar consecințele vor fi dezastruoase pe termen mediu și lung. Statul ar trebui să intervină, dar nu o va face. Mulți politicieni își freacă mâinile de bucurie văzând că se pot folosi de mediul virtual pentru a ataca și defăima posibili contracandidați.

Share Whatsapp Email