Despre imigranți

Am fost întrebat dacă sunt de acord ca România să primească imigranți. Am răspuns franc. Nu, nu sunt de acord ca țara noastră să primească imigranți, mai ales pe cei veniți din state unde cultura, civilizația, legile, traiul, condițiile sociale sunt extrem de diferite de ale noastre. Nu cred că cele două culturi, a noastră și a lor, pot coexista, nu vor putea niciodată. Uitați-vă ce se întâmplă în Franța, Germania și Elveția. Știu, poate o să mă înjurați și mă veți considera un tip închis la minte. Poate așa sunt, dar tot nu sunt de acord să preluăm imigranți veniți din țări unde execuțiile publice mai au loc, unde bărbatul are harem, drept de viață și de moarte asupra nevestei, unde femeia nu poate vota, iar dacă își înșală bărbatul, riscă să fie spânzurată. Nu, de asta nu cred că oameni din astfel de state ale lumii se pot adapta condițiilor din țara noastră. Niciodată, credeți-mă. Dacă vor veni, sper să avem zile și să vedem ce se va întâmpla peste 10 – 15 ani. O să vedem cu toții. Tare mă tem că acceptarea asta exagerată, toleranța dusă la extrem, toate acestea se vor întoarce împotriva noastră. Nu vreau să încerc așa ceva. Sunt reținut în povestea asta cu imigranții. Europa devine tot mai vulnerabilă, marile puteri ale bătrânului continent și-au pierdut din strălucire, adevărații lideri politici au dispărut, iar problema nu e doar la noi.

