Datul cu părerea, sănătatea şi ştiinţa

Datul cu părerea a devenit de multă vreme o boală de care suferă românii. Nu poţi să spui că e o boală atât de periculoasă dacă n-ar fi transmisibilă. În ultima perioadă am observat în jurul meu mulţi, foarte mulţi “doctori” sau mai bine spus “medici” care, fără nici cea mai infimă pregătire în domeniu, îşi dau cu părerea. Mai nou, pentru că este încă pandemie, părerile cu nemiluita sunt cu şi despre vaccinul anti-Covid. N-am putut să îmi acopăr urechile zilele trecute în faţa unui vârstnic, om cu pregătire, desigur nu în domeniul medical, care îmi explica ce face vaccinul cu organismul. Oricum nu am înţeles nimic din ceea ce îmi explica cu patos, în “termeni de specialitate”. Ştia multe, de la politica la sport, la filme şi mai ales la emisiuni de televiziune, la Parlament, Guvern şi Preşedinte, poliţie şi justiţie. L-am asculat pentru că îi respect vârsta, nimic altceva. Ca el mai sunt mulţi, mulţi alţii, chiar şi persoane mai tinere. În toate şi despre toate românul are o părere, inclusiv eu. Românul e convins că părerea lui e sigură şi că nu lasă niciun moment urma unei îndoieli. El ştie bine, a auzit cu urechile lui şi a văzut cu ochii lui la o televiziune sau a citit în ziar şi… gata părerea! Boala datului cu părerea în toate a ajuns un fenomen cu proporţii îngrijorătoare. Este românul iute la minte şi bun narator, dar de aici şi până la a fi analist şi expert în toate, mai ales medic epidemiolog, este o cale lungă. Nici vorbă de documentare, nici vorbă de o temelie profundă pe baza căreia poţi face comparaţii şi analiza. Şi eu am păreri, dar nu pot să contest nicio clipă părerile celor avizaţi, celor care au pregătire într-un anumit domeniu. Aproape toţi avem opinii despre orice şi oricine. Inclusiv eu, acum, îmi dau cu părerea despre… cei care îşi dau cu părerea. Cert este că românii şi-au câştigat, după 1989, libertatea de exprimare, dar cred au pierdut esenţa zicalei că vorba multă e sărăcia omului. Părerea mea! Iar în privinţa vaccinului, de-a lungul timpul s-a demonstrat faptul că ştiinţa râmâne ştiinţă. Eu cred în ea!

