Cum redevine Sălajul important

A rămas mai puțin de un an până la alegeri. Anul viitor sunt toate alegerile, le-au îngrămădit, le analizează, își fac planuri, toți speră să mai prindă ceva, să mai poată conduce oameni sătui deja până peste cap de veșnicele partide politice aflate la guvernare. Sălajul este mic, dar naiba știe cum, înainte de alegeri, județul nostru redevine important pentru marii politicieni de la centru. Spun asta în cunoștință de cauză. Muncesc în breasla asta de aproape 22 de ani. Credeți-mă, înainte cu un an de alegeri, tot mai mulți politicieni sau cei care se gândesc să candideze își amintesc brusc că există Sălajul, vin în județ, îl vizitează, îi laudă pe sălăjeni, ne spun cât suntem de harnici, de buni, de omenie și speră că vor prinde ceva voturi și de pe la noi. Am ajuns să-i urăsc pe acești politicieni mânați doar de interese meschine, doar de dorința de a redeveni pe funcții. Unii n-au alternativă, toată viața și-au trăit-o pe funcții, prin instituții. Pe astfel de oameni nu îi poți lua și așeza într-o instituție privată. Le-ar veni rău în secunda a doua, iar unii ar avea nevoie de SMURD. Nu sunt puțini cei care habar nu au nici acum că Zalău nu este județ, iar Sălaj nu este municipiu. Bine, pentru unii nici nu contează. Vin, fac baie de mulțime, încearcă să se agațe de anumite evenimente, se pozează cu oamenii, își pun aplaudacii și postacii la treabă și cam atât. Cine va câștiga la alegeri? Eu cred că tot partidele care ne conduc de mai bine de 30 de ani. Bine, surprize pot exista. Să nu uităm că din neputința marilor și cunoscutelor partide s-a născut o alternativă la care aderă inclusiv tot mai mulți tineri sălăjeni, oameni sătui de veșnicele personaje politice. Gata, tocmai am aflat că în programele de lucru ale unor politicieni importanți de la centru, Sălajul a fost inclus ca destinație, ca punct ce trebuie vizitat. Interesant este că acești politicieni nu bagă Sălajul în seamă timp de trei ani, iar apoi se agită, își dau seama că sunt îndrăgostiți de Sălaj, că ne iubesc și că ne prețuiesc. Problema este alta. Am spus-o și o mai spun: politica este exact oglinda societății actuale. Da, Sălajul chiar există pentru unii, dar numai din patru în patru ani. Poftiți în județul Zalău!

