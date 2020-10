Consilierul sfințește locul

Consilierii locali, vechi ori noi, reprezintă pentru multe localități o problemă cu multe necunoscute. O eternă dorință pusă din patru în patru ani pe „așteptare”. Lăsând la o parte faptul că cei mai mulți dintre sălăjeni habar nu au pe cine au pus ștampila, pe buletinele de vot cu consilierii județeni și locali, adevărata problemă începe după alegerea acestora. Îmi amintesc perfect, de parcă a fost ieri. Depunerea jurământului de către consilierii locali zălăuani. Doamne coafate impecabili, domni la patru ace, figuri pe care unii cetățeni le știau din alte “filme”, dar și altele noi, consilierii locali aleși în urmă cu patru ani au jurat în fața oamenilor că îi vor reprezenta în cel mai înalt for local, le vor apăra interesele, le vor rezolva o parte din probleme, cele mari măcar, le vor fi alături, dar mai ales le vor asculta dorințele. Zis și nefăcut.

Au trecut cei patru ani în care, în majoritatea ședințelor de consiliu local la care am participat, peste o jumătate dintre consilieri (ca să fiu indulgent) au reprezentat o prezență pur fizică la masa de ședințe. Au mai ridicat câte o mână, au mai butonat tableta, și cu asta, cam atât. Luări de cuvânt – zero. Luări de guler, atunci când a fost cazul, și slavă Domnului că mereu a fost – zero. Luări de poziție în fața unor proiecte nepotrivite (ca să folosesc cuvinte mai blânde) – zero. Prezență în teren, așa cum primarul a ordonat la începutul mandatului, repartizând fiecărui consilier câte o zonă din municipiu – zero. Cizme de lucru și acțiune în problemele reale ale municipiului – zero. Iar aici fac referire strict la ceea ce am constatat de-a lungul a patru ani, exclusiv o dată pe lună, atunci când i-am văzut pe consilierii locali în exercițiul lent al funcțiunii, de restul nici nu știm, nici eu nici dumneavoastră. Au fost și excepții, desigur, bune și notabile, însă niciuna salutară pentru comunitate și adevăratele ei nevoi. Consilierii locali și cei județeni trebuie să știe din capul locului un lucru foarte important: nu au câștigat la Loto, nu au câștigat acest post prin concurs, prin competențe, prin experiență și expertiză! Nu vreau să vă spun ce i-a recomandat pe mulți, pe acele liste. Știți, mulți dintre voi, cum se obține un loc cu șanse pe aceste liste, în multe din cazuri. Însă, odată aleși, acești oameni trebuie să știe că au fost aleși să ne reprezinte pe noi, cei mulți. Nu pe ei, nu interesele lor, nu interesele politice care provoacă lehamite și greață oamenilor! Consilierul local este portavocea cetățeanului.

De aceea, dacă până acum nimeni nu i-a întrebat pe oameni nimic, nici de proiecte, nici de idei, nici dacă vor bordură, nici dacă vor fântână, măcar acum, în cel de-al doisprezecelea ceas, acești oameni trebuie să trateze această funcție cu corectitudine și cu mai multă implicare, cu transparență. Consilierii locali odată aleși, nu sunt stăpâni, nu sunt directori, nu dau ordine și nici nu trebuie să se creadă Mafalda. Sunt oameni ca și noi iar mulți dintre ei, având cu totul alte profesii decât cele care ar avea și o legătură microscopică cu administrația și managementul unei localități, nu știu și nu se pricep nici măcar la un punct de pe fișa postului de consilier local ori județean. Această funcție nu este un merit. Este o responsabilitate și un act de încredere și speranță cu care cetățeanul te-a investit! O funcție pentru care ești plătit și mai ales o funcție care îți asigură o grămadă de avantaje, de relații, de conexiuni și îți dau o putere anume, fie ea și falsă, dar care îți poate îmbunătăți substanțial traiul. Foarte bine, însă dincolo de asta, consilierii aleși de noi acum, în aceste vremuri, trebuie să-și schimbe total atitudinea față de această funcție, pentru ca ulterior să se schimbe și tratamentul pe care îl aplică celor care i-au ales. Oamenii s-au săturat să afle din ziare ceea ce s-a decis în locul lor, mereu! Fără să fie întrebați, fără să se cunoască cea mai mică urmă a realității din teren ori un capăt de listă de nevoi.

Ridicăm mâna, dăm bani după cum ne taie capul, cui vrem, unde vrem, alegem noi pentru zeci de mii de oameni pentru că – nu-i așa? – suntem consilieri! Da, este o funcție de decizie și asumare a responsabilității, însă revin la cei patru ani care au trecut, lăsând la o parte excepțiile fericite pe care vi le număr pe degete: în majoritatea localităților și în Zalău, oamenii sunt dezamăgiți de prestația consilierilor! Este un adevăr pe care noile echipe ce se vor așeza comod pe scaune la ședințe trebuie să-l știe. Noi vom fi cu ochii pe ei, iar pe dumneavoastră, cetățenii, vă rugăm să fiți vigilenți și să ne semnalați problemele cu care vă confruntați tocmai prin faptul că acești consilieri nu-și fac treaba. Mergeți peste ei la ședințe, terorizați-i cu întrebări, insistențe, spuneți-vă oful astfel încât să vadă cât mai mulți cetățeni ceea ce au ales și după caz, să-i aplaude sau să-i ia la întrebări. Că în rest, de fițele, pretențiile și datul ochilor peste cap al celor proaspăt instalați, începând cu cel mai mare și terminând cu ultimul magazioner, sincer, ne-am săturat. Ba chiar ne e lehamite, pentru că nimeni nu mai are răbdarea și nici puterea să mai înghită suficiența și tonul acut al celor care vor să-și acopere incompetența cu gargară.