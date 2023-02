Ciolacul și canalul

Daniel Mureşan

Mai nou, pe canalele înnămolite ale deltei se plimbă Ciolacu, Grindeanu și George Simion, probabil inspirați de „ Trei într-o barcă” a lui Jerome K. Jerome. Au luat locul lui Dragnea și Ponta, dar fără „fă Doino”. Probabil se așteaptă un ”bă George”. Cam acesta ar fi rezumatul noii politici de deltă ce se anunță în campania electorală.

Subiectul Bîstroe a inflamat naționaliștii de paradă, ajungându-se la o mișcare ridicolă, plină de amatorism și jumătăți de adevăr. Ucrainienii draghează canalul, dar nu e pentru prima oară (românii nu draghează, sunt ocupați cu campania electorală). Cică ucrainienii nu au notificat partea română, dar au notificat-o încă de anul trecut. Orice specialist a fost întrebat zilele acestea, a spus că dragarea este o operațiune normală și nu afectează delta. Dar politicienii noștri, specialiști în toate cele, sunt de altă părere. Nu contează că acolo se braconează la greu și dispar anumite specii. Nu contează că se taie într-o veselie arbori din deltă, contează doar adevărul lor, rostogolit de o propagandă moscovită bine plătită, inducând populația în eroare. Dar ce contează, noi suntem patrihoți ce deținem adevărul suprem și le știm pe toate, chiar dacă absolvind facultăți neacreditate.

S-a împlinit un an de război cu puternica Rusie. Nu trebuie să plângem pe morminte străine, dar poate ar fi momentul să ne uităm mai mult la o ştire: conform unui recent eurobarometru, românii sunt europenii care se împotrivesc cel mai mult ajutorului primit de Ucraina de la Uniunea Europeană după invazia rusă. Asta apropo’s de tradiționala ospitalitate românească. Și ca să fie tacâmul complet, deputatul PSD de Mehedinți, Alin Chirilă, a scris pe facebook că „România trebuie să reacționeze cât se poate de ferm față de lucrările ilegale făcute de Ucraina pe Canalul Bâstroe”, spunând că ar trebui suspendată „orice formă de sprijin până când Kievul se va conforma convențiilor internaționale privind Delta Dunării”. Bineînțeles că respectivul deputat nu are habar ce conțin convențiile internaționale, dar el își apără glia și neamul. Își apără și postul călduț, pensia specială și influența pe care o are. Totul din patriotism pur.

Oare dacă rușii ar avea canulul, ar cere voie să dragheze? Sau ar lua cu asalt și celelalte canale românești? Pe ucrainieni trebuie să-i ajutăm să facă față războiului, nu trebuie să-i iubim foarte tare. Asta pentru a nu ne învecina cu rușii!