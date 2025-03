CG. GS. Alte fragmente din haos

Daniel Săuca

„Blocarea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale riscă să alimenteze tulburările interne şi să tensioneze parteneriatul strategic al României cu Statele Unite, scrie Reuters într-un material explicativ în care detaliază cum s-a ajuns la această situaţie şi ce poate urma” (digi24.ro). La ora când scriu acest text, Curtea Constituțională nu se pronunțase pe tema candidaturii-minune. Din materialul explicativ menționat am înțeles că oricum ieșim prost: și dacă i se va permite să candideze și dacă nu. Eu zic să se respecte legea, deciziile instituțiilor responsabile, oricâte frustrări, nemulțumiri ar exista în societatea românească. Și apoi, nu e cazul să cedăm golanilor, violențelor. CTP: „Acum, când se vede limpede-lacrimă cine sunt, ce sunt și ce fac Georgescu și Simion, pot s-o spun: sentimentele care-i însuflețesc pe votanții lor sunt pizma, ura, cruzimea. Niște bestii naturale sub aparența de «bieți» români” (republica.ro). De acord. Sidonia Bogdan: „Înainte de a arunca cu piatra în cei care nu gândesc ca noi, ar fi bine să ascultăm în mod activ românii care votează actori politici de tipul Diana Șoșoacă sau Călin Georgescu. Ce anume îi atrag la ei, ce nemulțumiri au și de ce nu se mai regăsesc ei în reprezentanții partidelor tradiționale? Cea mai proastă strategie în această perioadă electorală este cea a disprețului față de cei care au ajuns să voteze actori cu agendă antidemocratică” (libertatea.ro). De acord, în principiu. Dar, oare, în fața violenței și a pericolului antidemocratic ar trebui să fim înțelegători sau să aplicăm legea? Altfel, evident, întotdeauna explicațiile sunt binevenite. Dacă le ascultă cineva, asta e o altă poveste.