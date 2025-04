Cafea și politică

Am un fix. Nu fumez, nu mă înțeleg cu alcoolul, dar îmi place la nebunie să mă trezesc la cinci și să beau o cafea bună, în liniște. E momentul meu. Nu deschid telefonul, nu intru pe rețele de socializare. Asta fac și la sfârșit de săptămână. Mi-am făcut un obicei de a sta departe de telefon și facebook în zilele de sâmbătă și duminică. De o vreme, acest timp este rezervat strict pentru familie, pentru copii. Oameni buni, e liniște curată, relaxare. Mi-am promis să stau și mai puțin pe telefoane și rețele sociale. Se apropie sărbătorile, curg încurajările să fim mai buni, să postim, să ne rugăm. Culmea, mulți dintre cei care au la profil cruci, icoane și mesaje „divine”, sunt prezenți în lumea virtuală cu ditamai atacurile virulente, cu injurii și acuze la adresa celor care cred în dezvoltare, educație, cultură. Ce să văd pe facebook, oameni care devin viteji sub protecția anonimatului, lansatoare de cuvinte grele, denigratoare la adresa celor care au păreri diferite? L-aș închide în secunda asta, dar nu am puterea necesară. Poate așa am sta mai mult de vorbă între noi, ne-am suna mai des, am ieși, am socializa mai mult, cine știe, poate n-ar mai fi atâta agitație. Îmi place tot mai mult să merg pe jos. De fapt, pe vremea când eram elev, mersul pe jos era la ordinea zilei și culmea, n-am murit, dimpotrivă. La naiba, acum am devenit parcă roboți cu mașini zburătoare. Mașinile sunt tot mai multe, tot mai rapide, dar parcă tot nu ne mai ajunge timpul. E drept. În tinerețe mă rugam să ajung un om ocupat. Acum mă rog să am liniște, sănătate și mai mult timp liber, lucruri simple, domnule! A, uitasem. Mă rog și pentru pace, nu de alta, dar rusia e aproape, iar trump e sărit. Între timp, România e preocupată de veșnicele-i probleme politice. Putem dormi liniștiți.

