Daniel Săuca

„Nicolae Ciucă a afirmat luni seara că PNL rupe coaliția de guvernare cu PSD fiindcă partidul lui Ciolacu are «în ADN-ul său abuzul de putere». Situația e atât de insuportabilă, încât Nicolae Ciucă a anunțat totodată că PNL continuă guvernarea cu PSD. Ar putea părea ca o știre de la Times New Roman, dar nu e. În esență asta a spus Nicolae Ciucă: PSD e un partid atât de rău că nu mai e un aliat de încredere. Dar vom guverna în continuare alături de el, ca să fie bine și să nu fie rău” (hotnews.ro). Da, campanie electorală. Știri de Times New Roman. Și o decizie a CCR în cazul Șoșoacă de care au încercat să profite – atacând PSD – PNL, USR, Geoană, râul și ramul jurnalistic. „Democrația în pericol”. „Un precedent periculos”. „Cazul Șoșoacă. Kremlinul jubiliează după deciziile CCR și BEC” (libertatea.ro). „Marcel Ciolacu cere o reformă amplă a CCR după motivarea în cazul Dianei Șoșoacă. Nicolae Ciucă spune că PSD a stat în spatele deciziei” (libertatea.ro). Vom trăi și vom vedea dacă va avea loc „reforma amplă a CCR”. Altfel, despre Șoșoacă numai de bine… „«Prin această motivare penibilă, nazistă, stalinistă, aţi facut din mine erou naţional martir», a susţinut ea, adăugând că judecătorii CCR s-au antepronunţat privind un eventual comportament al său ca preşedinte. Ea a afirmat că îi va da în judecată pe membrii CCR” (digi24.ro). În încheiere, chiar o știre Times New Roman: „Pe lângă americanii Victor Ambrus şi Gary Ruvkun, onoraţi astăzi pentru contribuţia lor la descoperirea a nu ştim ce prostii genetice, am putea avea şi un al treilea laureat Nobel pentru medicină anul acesta! Comitetul Nobel a anunţat că va acorda un premiu special cercetătorului care găseşte un sedativ care s-o mai liniştească un pic pe Şoşoacă” (timesnewroman.ro).