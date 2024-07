Boala și banii

Am impresia că sistemul de sănătate din România stă să crape. E suprasolicitat, iar numărul celor care nu cotizează la sistemul public de asigurări de sănătate, dar beneficiază gratuit de serviciile publice medicale este în creștere. M-am șocat când am văzut câți bani mi se retrag lunar din salariu pentru sănătate, dar n-am beneficiat o dată de niște analize medicale gratuite. Recunosc, din fericire sunt sănătos. Încă. Am aflat că trebuie să aștept cu lunile pentru a-mi veni rândul, pentru a prinde un loc la analize gratuite. Am renunțat. Am plătit la un laborator privat, care m-a primit a doua zi. Dacă nu aveam bani? Vedeți, asta nu îmi convine. Nu știu, ceva trebuie făcut, ceva trebuie schimbat în acest sistem suprasolicitat. Desigur, copiii, pensionarii și alte categorii de persoane cu adevărat și grav bolnave trebuie să beneficieze gratuit de îngrijire, dar m-am săturat ca bolnavi închipuiți sau cei care s-au „betejit” de la prea multă mâncare, alcool sau țigări să primească la nesfârșit medicamente și servicii gratuite. Nu e firesc. Pe aceștia îi țin în spate cei care muncesc, cei care contribuie. Cu asta nu sunt de acord. Aflu că Sălajul este județul unde doar puțin peste 30 la sută din populație contribuie efectiv la sistemul de sănătate. Ceilalți nu plătesc, dar vor servicii și servicii bune, rapide. Nu e în regulă, ceva se întâmplă. Un alt șoc a venit când am aflat câte persoane cu handicap are Sălajul, câți asistați social sunt în județul nostru. Spitalele sunt pline, parcă suntem mai bolnavi ca niciodată, unii cumpără medicamente cu nemiluita, dar nimeni, la autorități mă refer, nu vorbește despre mâncarea din magazine, despre nebuniile pe care le băgăm zi de zi în gură. Toți urlă că drogurile au ajuns un fenomen, că sunt dezastruoase, că omoară, dar tot mai puțini sunt cei care aduc în discuție alcoolul, țigările. Păi acestea nu sunt droguri? Sunt și pot fi cumpărate de la aproape orice magazin. Nu știu, parcă prea suntem bolnavi. E vară și e cald, iar unii, mulți, nu au apă. Vă doresc răcoare!

Share Whatsapp Email