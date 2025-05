Alegeri. Alte fragmente din haos

Daniel Săuca

„Sondaj IRSOP: Nicușor Dan – 52 la sută, George Simion – 48 la sută / Tandemul Nicușor Dan – președinte, Ilie Bolojan – premier, preferat de 51 la sută dintre respondenți” (g4media.ro). Vom vedea, peste câteva zile, cum vor vota românii. Și dacă sondajele vor „pușca” cu rezultatele de la urne.

„Călin Georgescu este convins că turul 2 va fi unul ușor pentru George Simion, grație unui «plan foarte bine definit»” (libertatea.ro). Vom vedea și dacă dl Georgescu are dreptate. Și ce înseamnă „planul foarte bine definit”.

„Milioane de alegători din România, Polonia şi Portugalia vor vota în acest weekend în cadrul unei «super duminici» electorale care va determina cursul democraţiilor lor într-un moment de tensiuni politice, comerciale şi economice sporite, relatează The Guardian” (news.ro). Bine ar fi să nu întoarcem cursul, drumul euro-atlantic al țării. Și nu sunt, cred, vorbe mari.

„Mediul online s-a transformat într-un câmp de luptă pentru campania electorală. Susţinătorii celor doi candidaţi se înfruntă zilnic și fiecare tabără se crede mai bună. Mânate de persoane publice, politice, influenceri sau vedete, cele două părţi se urăsc de moarte” (antena3.ro). Vom scăpa de ură după votul de duminică?

„Un ultim sondaj arată că Nicușor Dan va câștiga alegerile în România. George Simion mai are o șansă în diaspora de unde nu avem informații, în acest moment” (newsweek.ro). Întrebare deja clasică: va da, din nou, diaspora președintele României?

„Preşedintele interimar Ilie Bolojan, a comentat declarațiile liderului AUR, George Simion, privind reducerea cu 500.000 de angajaţi a aparatului bugetar, precizând că nu ştie pe ce se bazează acesta când dă o astfel de cifră. Fără o analiză, «este doar o cifră aruncată care sigur poate să creeze o perspectivă de tip marketing electoral», a declarat Bolojan” (digi24.ro). Oare cum vor vota bugetarii și pensionarii? Hai, mai sunt câteva zile și vom afla și asta. Rămâne de văzut și dacă haosul românesc se va lăți. Ori se va ogoi….