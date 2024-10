Daniel Săuca

Ei, nu chiar al nimănui… Dar, aflat la Satu Mare, la o întâlnire literară, la Zilele revistei „Cronograf”, m-a intrigat întrebarea: eu de-al cui sunt? Sunt scriitor, ziarist (atâta cât sunt) sătmărean, sălăjean, clujean? Are vreo legătură locul nașterii cu ceea ce ești? Sau cu ceea ce nu ești? Ei bine, scriitor sătmărean nu sunt, chiar dacă m-am născut cu mai bine de 50 de ani în urmă într-o localitate din județul menționat. Nu sunt asumat de nicio grupare literară sătmăreană, nu am apărut, din câte știu, în niciun dicționar scriitoricesc din județul vecin și prieten. Ce-i drept, nici eu nu am urmărit să fiu prezentat ca „sătmărean” și nu mi-am afișat apartenența la acest spațiu. Faptul că m-am născut în „județul lui Ady” (ce să vezi, și-l revendică și sălăjenii) pare și, destul de probabil, este, un accident biografic. Sau, mă rog, o întâmplare (mă gândesc, fericită). Sunt atunci un scriitor, publicist sălăjean? Evident, pe aici, în „județul lui Bărnuțiu, Maniu și Coposu”, am apărut în diverse lucrări biobibliografice. Și pentru că activez de-a viață în presa locală. De exemplu, la Magazin Sălăjean scriu la rubrica de față din octombrie 2007. Și deoarece, de pildă, conduc (tot mai discret, dar asta e o altă poveste) o asociație a jurnaliștilor sălăjeni. De multe ori însă nu simt că aș fi al locului. Poate e de vină felul meu, absent – morocănos nu de puține ori, de a fi. Cine știe… Varianta clujeană e, firește, mai seducătoare. Navetez de mulți ani, mai ales din pricini culturale, la Cluj. M-am bucurat când am fost numit „scriitor clujean”, chiar dacă, evident, nu sunt de-al locului. Și nici nu cred că am fost adoptat de vreo comunitate culturală. Nu intru aici în mai multe amănunte. Am scris rândurile de față contrariat de posibilitatea să nu fiu nici sătmărean, nici sălăjean, nici clujean. Dar oare are vreo importanță?