After party

Daniel Mureşan

Au trecut și alegerile. La ora când scriu aceste rânduri, nu știu rezultatele de prin localitățile județului. Oricum, nu prea contează. Pleacă ai noștri, vin ai noștri! Am votat mulți dintre noi crezând în puterea de a schimba ceva, în orașul sau în satul nostru. E frumos în România! Mulți dintre cei ce ne vizitează țara spun asta. Și prințul Charles ne laudă, doar că el stă cam două săptămâni pe an aici.

Am votat. Tot la secția aia care parcă era din Cecenia. Aceleași fețe speriate ce se zăreau și de sub mască. De sub masca purtată incorect, bineînțeles. Puterea actuală a tot trâmbițat că adversarii politici nu vor votul electronic sau prin corespondență. Ei uită că nici ei nu au făcut nimic în acest sens. Doar pălăvrăgeală ieftină, noi votând, în plină pandemie, tot la străbuna secție, cu masca dată jos. Iar elevii, oricum bulversați și amețiți de tot și toate, încă odată sacrificați pe tribuna politică.

În rest, nimic nou. Se fură la vot. Se fura şi înainte de ’89, se fură şi-acum. Nu cu toptanul, ca după revoluție, dar se fură. Sunt în comunele sălăjene niște profesori în domeniu, cum rar ne-a fost dat. Se fură mai subtil, dar gândul că furtul voturilor face parte din viaţă nu ne-a părăsit.

Despre manipulările din spațiul așa-zis mediatic, nu mai vorbesc. Au ajuns de-un grobianism și de un infantilism pe care nici nu îl visam Dar, iată că se poate. Se poate fiindcă există public pentru așa ceva. Și nu e puțin. O consecință a educației acestui popor. Dar despre aceasta am mai scris și nu vreau să plictisesc.

Mulți vorbesc despre reformarea clasei politice. Eu zic că e greșit. Mai întâi trebuie reformat electoratul, alegătorii care așteaptă de la aleși avantaje de tot felul, mici șmecherii și foloase necuvenite. Cum reformăm electoratul? Aceasta e o întrebare foarte grea. Mă tem că soluția este trecerea timpului… Și educația… Și apartenența la Uniunea Europeană… Of, greu mai este.

Au trecut alegerile locale, probabil mai pasionale decât cele parlamentare. Prietenii distruse, familii dezbinate, un fel de after party fară de ciorba de burtă de a doua zi. Şi totuşi, există viaţă şi după „locale”!