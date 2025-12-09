A apărut a XIV-a ediție a volumului „Colecții și Colecționari din Sălaj”

Vești bune pentru colecționarii din județul nostru. Anuarul Asociației Colecționarilor din Sălaj a ajuns la ediția a XIV-a. Volumul „Colecții și Colecționari din Sălaj” începe cu o „călătorie” în timp printre timbre și pasiuni, continuă cu variante ale aversului și reversului monedelor de 50 de bani din anii 1884 și 1885, iar apoi invită cititorul să descopere povestea jetoanelor cantinei societății Industria de Geamuri Scăeni. Colecționarul Emanoil Pripon scrie în lucrare despre o demonetizare controversată a monedei de 250 de lei – emisiunea 1935, iar Bogdan-Vlad Gurău ne captează atenția cu un text despre Armata română din Sălaj: 1968 – 1989. Pasionații de radio primesc o invitație ce nu poate fi refuzată în Casa-Muzeu „Radio Nostalgia” din Brusturi cu ocazia împlinirii a 15 ani de existență. Lucrarea se încheie cu prezentarea cărții „Abrevieri, sigle și acronime utilizate în insignografia românească”, volum scris de Dorel Bălăiță.

„Fără îndoială, fiecare om a colecționat cândva ceva. Chiar dacă au fost numai gânduri. Însă colecționarul adevărat clasifică obiectele, le ordonează după criterii bine stabilite. Dincolo de afacerile cu obiectele vechi, colecționarii își creează un habitat cu o puternică încărcătură emoțională. Pentru că, în fond, obiectele colecționate au fost create cu emoție, iar noi adunăm inclusiv emoțiile resimțite în urma bucuriei de a privi. Toate duc la un proces fascinant de cercetare asiduă, dar dureros de infinit. În fond, arta colecționarului devine un mod de viață, nu doar o ocupație”, este „Cuvântul înainte” al cărții, mesaj al sălăjeanului Daniel Mureșan – membru fondator al Asociației Colecționarilor din Sălaj și președintele Asociației Colecționarilor din Sălaj. Volumul a apărut cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj.