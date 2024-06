Vești bune: România poate mult mai mult!

Indiferent de domeniul de activitate, România poate mult mai mult decât credem noi. Acest lucru a fost demonstrat aseară, când împotriva tuturor pronosticurilor am învins la scor de neprezentare reprezentativa Ucrainei la Campionatul European de fotbal. Mărturisesc că nu am crezut, deși am sperat, că putem să învingem, dar mai mult, să facem un meci așa de bun. Mi-a lipsit încredrea, în schimb jucătorii care au intrat pe teren au crezut în ei și în calitățile lor, iar rezultatul s-a văzut. Este foarte bine, sper ca și în viața noastră de zi cu zi să credem că putem mai mult decât ceea ce realizăm în prezent. Putem să facem mai mult pentru cetățenii acestei țări: să dăm legi mai bune, mai realiste, în concordanță cu realitățile din viața de zi cu zi, să se pună în practică aceste legi, cred că tinerii, acei tineri merituoși, nu cei cu proptele în spate, indiferent de natura acestor proptele, pot duce România acolo unde poate fi datorită calităților pe care le au. Am văzut că se poate!

Încă o dată sportul ne arată drumul corect de urmat: muncă multă, organizare, inteligență, meritocrație! Sportul nu-l poți păcăli, pentru că în sport dai mereu examene, iar examinatorii sunt foarte riguroși, fiecare greșeală este penalizată. Competitorul tău dorește același lucru pe care-l vrei și tu, sportul este la fel de competitiv ca și economia, nu se fac cadouri, este care pe care. În schimb, în politică este totul pe dos. Ar trebui să se ia exemplul din sport și din economie și în politică.

Aseară, fotbalul ne-a arătat că putem, condiția este să nu încercăm să ajungem la rezultate pe alte căi decât cele corecte, în caz contrar vom ajunge unde și suntem, de altfel: deficit bugetar mare, pentru că credem în continuare că putem păcăli legile economiei, pentru că cheltuim mai mult decât ne permitem, inflație mare, cea mai mare din U.E., deficit de cont curent mare etc. Am văzut politicieni foarte bucuroși, fericiți, în urma victoriei de aseară. Este și normal, toți ne bucurăm, dar pe când ne vor face și ei pe noi fericiți, bucuroși? Nu de alta, dar acest popor chiar merită acest lucru.

Campionatul European se va încheia, sper cu rezultate cât mai bune pentru România, iar noi ne vom întoarce la problemele cotidiene: deficit bugetar, inflație, putere de cumpărare mai slabă, iar la orizont nu se întrezăresc speranțe înspre mai bine. Sper să mă înșel, așa cum m-am înșelat și cu șansele României la această întrecere europeană, aș fi cel mai bucuros dintre toți scepticii!

Alexandru Tamba

