Un zălăuan, în echipa care a construit prima mașină electrică realizată la Cluj

Originar din Zalău, Florin Dehelean face parte din echipa care a stat la baza construcției și lansării primei mașini care a fost fabricată în județul Cluj.

Potrivit datelor tehnice, mașina are caroserie din fibră de carbon și o autonomie de aproximativ 350 de km la o încărcare. Viteza maximă pe care o poate atinge este de peste 140 de km pe oră. „Avem un proiect inovativ, avem motoare puse în cele două roți din spate, ceea ce este un experiment. Bateriile sunt produse de un partener al Rombat. Este un concept car, prima mașină electrică made in Cluj, made in România”, a punctat Voicu Oprean, președintele AROBS, companie care a investit majoritare în acest proiect. Automobilul este în curs de omologare, iar un aspect deosebit de important este că printre cei care au contribuit la acest proiect automobilistic se numără și Florin Dehelean, un inginer originar din Zalău. Florin a absolvit în anul 2005 Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”, iar apoi a urmat cursurile Facultății de Mecanică din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca. De-a lungul anilor, Florin a coordonat mai multe reprezentanțe auto, dar și alte companii de profil. Împreună cu Mihai Matica, partenerul său de afaceri, Florin Dehelean a pus bazele companiei Reparo Mobility. Aici a ajuns caroseria viitoarei mașini electrice, iar după doi ani de muncă s-a ajuns la cea mai bună variantă tehnică, potrivit blogului mirel-matyas.blogspot.com. Proiectul automobilistic are o valoare de aproximativ o jumătate de milion de euro. Mașina ar putea intra în producția de serie abia după ce va fi omologată.

Foto: mirel-matyas.blogspot.com