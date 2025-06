Sute de produse contrafăcute au fost confiscate de polițiști în Zalău

Polițiștii sălăjeni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, au efectuat mai multe controale la punctele de lucru a două societăți comerciale, în urma derulării operațiunii JUPITER la nivelul județului Sălaj. Aceasta a fost desfășurată zilele trecute de autorități, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române. Controalele au avut loc în cadrul a două dosare penale întocmite sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unor produse contrafăcute, care purtau o marcă identică sau similară cu una înregistrată.

În urma cercetărilor efectuate de autorități, ambele societăți comerciale din Zalău ar fi expus la vânzare astfel de bunuri. În urma acestora, au fost descoperite și indisponibilizate 444 de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și marochinărie, în valoare totală de 82.052 lei. Potrivit IPJ Sălaj, acestea purtau reprezentări grafice ce indicau mărci identice sau similare cu branduri cunoscute în România în cadrul segmentelor de public vizat. În acest caz, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii provenienței articolelor și a prejudiciului cauzat titularilor de marcă.