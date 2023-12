Se mărește TVA-ul la vânzarea locuințelor

De la 1 ianuarie 2024, TVA-ul pentru vânzarea unui imobil cu destinația locuință, al cărui preț se situează sub 600.000 de lei și are o suprafață de până la 120 de metri pătrați (fără anexe gospodărești), crește de la 5 la 9%, ceea ce va mări prețul locuințelor cu circa 5.000 de euro. Cumpărătorii persoane fizice care reușesc să dea un avans pentru a cumpăra o locuință până la finalul acestui an vor mai beneficia de TVA-ul de 5%. În România, majoritatea imobilelor de locuit care se tranzacționează pe piață se încadrează în descriere (ca preț și suprafață), ceea ce înseamnă că măsura creșterii TVA-ului va avea o influență puternică asupra pieței imobiliare începând de anul viitor.

Share Tweet Share