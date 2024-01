Se măresc taxele și impozitele pentru zălăuani

Consiliul local al municipiului Zalău a luat decizia, încă de anul trecut, prin adoptarea Hotărârii nr. 399/22.12.2023, de a majora taxele și impozitele zălăuanilor și a persoanelor juridice cu 13,8%, mai exact cu valoarea ratei inflației. Cei care aleg să-și plătească datoriile până în data de 31 martie a acestui an vor beneficia de reduceri. Contribuabilii persoane fizice care vor achita anticipat și integral impozitele datorate pentru 2024, la casieriile Primăriei Zalău, la CEC, prin P.O.S, prin ordin de plată sau prin internet banking vor primi o reducere de 4%. În cazul în care aceștia aleg ca plata anticipată să fie făcută online, prin intermediul site-urilor www.zalausj.ro, www.ghiseul.ro, sau prin stațiile de plată de tip Self Pay vor beneficia de o reducere de 8% pentru plata impozitului pe clădiri, teren și mijloacele de transport. În cazul persoanelor juridice, pentru plata la casieriile serviciilor de impozite și taxe din cadrul primăriei, plata la CEC, prin P.O.S, prin ordin de plată sau prin internet banking, cât și în cazul achitării online, prin intermediul site-urilor www.zalausj.ro, www.ghiseul.ro, sau prin stațiile de plată de tip Self Pay, reducerea pe care o vor primi va fi de 4%. Autoritățile locale au mai decis pentru acest an și majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren cu 300% pentru clădirile și terenurile neîngrijite care sunt situate în intravilan.

