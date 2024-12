Salariul minim european, în vigoare de la 1 ianuarie în România

Legea privind salariul minim european a fost deja promulgată de președintele Klaus Iohannis și urmează să intre în vigoare. Valoarea brută a acestuia ar urma să fie de 4050 de lei, începând cu 1 ianuarie 2025. Această măsură presupune introducerea în legislația din România a reglementărilor europene cu privire la veniturile minime ale angajaților de pe teritoriul Uniunii Europene.

Prin această nouă măsură, toți angajații, remunerați cu venitul minim pe economie, vor avea parte de protecție a lui. Aceasta va fi asigurată sub forma unui salariu minim legal sau sub forma unor venituri și condiții decente de muncă. Măsura, inițiată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, are ca scop asigurarea unui trai decent pentru toți angajații din țară. Mai mult, prin promulgarea acestei legi, va fi redusă și inegalitatea salarială și va fi oferit un venit care să acopere nevoile de bază ale muncitorilor din România. Prin adoptarea acestei legi este luată în calcul și stimularea economiei sociale. În acest fel, puterea de cumpărare va fi accentuată, iar angajații vor avea parte de un standard de viață mai bun.

Prin mecanismul creat pentru a fi stabilit salariul minim european se va ține cont de puterea de cumpărare a românilor, de salariul mediu și de productivitatea muncii. În stabilirea acestui mecanism au luat parte Ministerul, partenerii sociali, prin sindicate și patronate.

România a înregistrat, în ultimul deceniu, cea mai ridicată rată de creștere a salariului minim din Uniunea Europeană.