Salariile profesorilor și constrângerile bugetului

Alexandru Tamba

Fară îndoială, profesorii au dreptate să solicite majorări salariale, cum de altfel au dreptate și ceilalți salariați din economie, având în vedere, mai ales, evoluția prețurilor din ultimul an și jumătate, problema este dacă este posibilă creșterea solicitată de către ei, respectiv un efort bugetar de aproximativ 1,5 miliarde de euro, după calculele guvernului. Poate că foarte mulți spun că având în vedere rezultatele pe care le au profesorii la examenele de definitivare, precum și rezultatele pe care le obțin elevii de la unele licee la examenele de bacalaureat (există licee unde niciun elev nu și-a luat bacalaureatul), nu ar justifica aceste majorări, mai ales la creșterile solicitate. Trebuie să recunoaștem că o dublare a salariului de la care își începe cariera un debutant, fiindcă asta înseamnă practic ca minimul pentru debutanți să fie la nivelul salariului mediu pe economie, nu este ceva foarte simplu de făcut. Mai ales acum, când avem cel mai mare deficit bugetar. Totuși, tocmai aceste rezultate nesatisfăcătoare pe care le obțin nu puțini profesori ne arată că avem o criză a factorului uman, o criză de calitate în sistemul de învățământ, iar pentru a depăși această criză este necesar ca profesorii să fie mai bine plătiți. Poate că nu se poate ca în prima fază să crească salariile la nivelul solicitat, pentru că nu doar salariile debutanților vor crește, tot sistemul de salarizare din învățământ se raportează la nivelul acestora, deci va fi o creștere generalizată, dar, totuși, cred că o creștere destul de substanțială s-ar putea face. Este nevoie de profesori cu vocație, competenți, este vorba, totuși, de viitorul copiilor noștri, de viitorul nostru ca națiune! Problema salariilor din învățământ s-a acutizat foarte mult în ultimul timp, profesorii au fost amăgiți mereu, iar acum nu mai au încredere în promisiunile guvernanților. Au înțeles de fiecare dată că o grevă care ar duce la înghețarea anului școlar i-ar afecta în primul rând pe elevi, aceștia ar pierde un an din viață, guvernanții au profitat de acest lucru și nu și-au respectat promisiunile, iar acum nu mai cred în promisiuni, sunt deciși să meargă până la capăt. Între timp, cartoful fierbinte este pasat de la un partid la altul, cam nimeni nu ar vrea să fie capul guvernului, motivul fiind pierderea de capital electoral. Dacă nu rezolvă revendicările, profesorii, părinții, elevii, vor fi furioși, iar la anul, la alegeri, se va deconta. Pe de altă parte, cu deficitul bugetar înregistrat pe trimestrul I, cu măsurile de austeritate prin care se speră la o reducere a cheltuielilor cu 5,3 miliarde de lei, guvernul se vede pus cu spatele la zid. Să vedem ce va alege, educația, cu efecte pe termen lung, sau categoriile privilegiate, vezi pensii speciale, salarii uriașe pe la agenții guvernamentale, consilii de administrație plătite și reprezentanților statului etc., precum și multe alte cheltuieli care nu sunt oportune și eficiente.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro