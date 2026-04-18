Sălajul, tot mai aproape de o legătură directă pe autostradă cu vecinii maghiari

Sălajul este tot mai aproape de o legatură mai rapidă cu vestul țării, odată cu avansul lucrărilor pe Autostrada Transilvania în județul vecin Bihor.

Pe lotul 3C2, între Chiribiș și Biharia, șantierul este într-un stadiu avansat, iar constructorul Selina Grup transmite că lucrările se desfășoară în forță.

La momentul actual, este atinsă etapa de turnare a stratului de agregate stabilizate cu liant hidraulic pe anumite porțiuni, de altfel ultima etapă înainte de așternerea asfaltului.

Potrivit datelor prezentate de constructorul Beniamin Rus, citate de capital.ro, la mijlocul lunii decembrie a anului trecut, progresul fizic era de aproximativ 30%. În contextul actual, Asociația Pro Infrastructura estimează că tronsonul ar putea fi deschis circulației în decembrie 2026, mai devreme cu cinci luni decât termenul stabilit pentru mai 2027 în contract.

Pe șantier se lucrează și la terasamente, dar și la stabilizarea terenului prin forarea de incluziuni rigide și realizarea piloților de ranforsare, lucrări importante în zonele cu umpluturi mari și risc de instabilitate.

Proiectul prevede 18 poduri și pasaje pe cei 28,5 kilometri, iar noutatea o reprezintă implementarea sistemului electronic de monitorizare a vitezei „SPEED”, dublat de camere de supraveghere. Acestea vor detecta incidentele și vor alerta dispeceratul în timp real.

Finalizarea acestui lot va permite circulația neîntreruptă pe A3 între Nușfalău și punctul de trecere a frontierei de la Borș.

Astfel, va fi disponibilă o secțiune continuă de 74 de kilometri, conectând direct județele Sălaj și Bihor la rețeaua europeană de autostrăzi.