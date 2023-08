Sălajul nu este deloc atractiv pentru turiști

Potrivit datelor recent publicate de Institutul Național de Statistică (INS) cu privire la prezența turiștilor în țară, în primele șase luni din an, Sălajul se află pe ultimile locuri. Cei mai mulți turiști care ne vizitează preferă în continuare Capitala, Brașovul, Clujul, Valea Prahovei Constanța, Bihorul și Sibiul. La coada clasamentului se găsesc județe cu potențial turistic important, dar care nu reușesc să adune decât firimiturile care mai rămân pe masa turismului românesc. Sălajul a reușit să atragă în această jumătate de an doar 28.318 turiști. După noi, cele mai puțin atrăgătoare județe sunt Olt (27.189 turiști), Giurgiu (21.260 turiști) și Teleorman (3.853 de turiști). Sincer, la cum arată cifrele, nu știu dacă ar trebui să plângem sau să râdem. Cum am ajuns în stadiul în care numărul turiștilor care ne vizitează județul este atât de mic? De ce nu suntem atractivi și convingători? Ce ne lipsește pentru a ne putea mândri cu un turism de tranzit și de agrement care să ne facă vizibili în ochii turiștilor? Dar cu agroturismul cum stăm? Turism medical avem? Cât de mult s-a investit în punctele de atracție turistică în ultimii ani? Câți oameni sunt plătiți pentru a promova meleagurile sălăjene? La câte târguri de turism am fost prezenți în acest an?

Desigur, ambițiile autorităților din județ sunt probabil mari, dar mai avem mult de așteptat până la îndeplinirea lor. Planurile există pe hârtie, dar efectele nu se văd nici măcar cu lupa.

Avem numeroase centre de informare turistică în comunele din județ, toate consumă bani pentru diverse activități de comunicare, materiale și videoclipuri promoționale, toate par să se ocupe de „Sălajul turistic”, dar rezultatele acțiunilor lor sunt mult prea modeste. Potrivit INS, în luna iunie, în plin sezon turistic, aproximativ 1500 de turiști străini au venit în Sălaj. Așa ceva… Se îngrijorează cineva? Probabil că nu, dar pentru 2024 avem o strategie concretă, în afară de cea electorală? Câți turiști ne propunem să aducem în Sălaj? Nu de alta, dar dacă am ști măcar o cifră exactă și ne-am concentra asupra ei, legea universului ne poate ajuta…