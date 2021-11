Sălajul, furnizor de pomi de Crăciun pentru marile orașe

Mii de pomi de Crăciun vor pleca și în acest an din Sălaj către marile orașe, furnizarea urmând să se facă prin importante centre comerciale existente la nivel național.

Pomii de Crăciun sunt asigurați din plantația de la Camăr, plantație înființată în urmă cu aproximativ 15 ani la inițiativa sălăjeanului Szoboszlai Attila. Contactați telefonic, oficialii societății ne-au declarat că suprafața totală a plantației de brazi depășește 300 de hectare și variază de la an la an în funcție de cererea de pe piață. Și în acest an, de la plantația din Camăr vor pleca la export către Ungaria și Republica Moldova brazi în cantități importante. „Încercăm să ne orientăm după ceea ce se cere pe piață. Avem brazi argintii, molizi, brazi din specia <Nordmanniana, inclusiv brazi la ghiveci, pentru că cererea este tot mai mare pe acest segment. Doar plantația nouă este de 175 de hectare, iar 200 de hectare are plantația veche. Brazii noștri sunt livrați în în întreaga țară prin diferite rețele de centre comerciale”, ne-a declarat un oficial al companiei de la Camăr.

Foto: arhiva companiei