S-au modificat plafoanele de încasări și plăți în numerar

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (AJFP Sălaj) aduce la cunoștința contribuabililor faptul că prin Legea nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare, au fost aduse numeroase modificări legislative cu impact fiscal. Începând cu data de 11 noiembrie au devenit aplicabile noile plafoane referitoare la operațiunile de încasări și plăți în numerar. Încasările de la persoanele fizice și juridice, entităţi cu sau fără personalitate juridică, se limitează la un plafon zilnic de 5.000 lei per persoană, fiind interzise încasările fragmentate în numerar pentru facturile care depășesc suma de 5.000 de lei. Plățile către persoanele fizice și juridice, alte entităţi cu sau fără personalitate juridică se limitează la un plafon zilnic de 5.000 de lei per persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 de lei pe zi, fiind interzise plățile fragmentate în numerar pentru facturile care depășesc 5.000 de lei. Persoanele fizice și juridice își pot achita facturile cu valori care depășesc suma de 5.000 de lei, după cum urmează: 5.000 lei în numerar, iar suma care depășește acest plafon se va plăti doar prin instrumente de plată fără numerar. Totodată, plățile de avansuri spre decontare se limitează la un plafon zilnic de 1.000 de lei per persoană. Încasările și plățile către/de către magazine cash and carry se limitează la un plafon zilnic de 10.000 de lei per persoană, fiind interzise încasările și plățile fragmentate în numerar pentru partea care depășește suma de 10.000 de lei. Precizăm faptul că încasările și plățile între persoanele fizice și juridice, alte entităţi cu sau fără personalitate juridică și persoane fizice reprezentând contravaloarea livrării/achiziției de bunuri/servicii, dividende, cesiuni de creanță sau alte drepturi, restituiri/primiri finanțări/împrumuturi, se limitează la plafonul zilnic de 10.000 de lei către sau încasate de la o persoană, fiind interzise încasările și plățile fragmentate în numerar, excepție făcând vânzările în rate. De asemenea, încasările şi plăţile între persoanele fizice și juridice, alte entităţi cu sau fără personalitate juridică şi persoanele fizice în calitate de asociaţi, acţionari, administratori, persoane fizice sau alţi creditori, exclusiv creditorii instituţionali care desfăşoară activităţi de intermediere financiară prevăzute de lege reprezentând împrumuturi, indiferent de natura şi destinaţia acestora, se efectuează numai prin instrumente de plată fără numerar. Este important de știut că sumele aflate în casierie nu pot depăși, la finalul fiecărei zile, suma de 50.000 de lei, excepție fac sumele aferente plății salariilor și a altor drepturi de personal precum și a altor operațiuni cu persoane fizice care pot depăși plafonul impus pentru o perioadă de trei zile lucrătoare. Potrivit AJFP Sălaj, sumele în numerar care depășesc plafonul menționat trebuie să fie depuse în termen de două zile lucrătoare.

