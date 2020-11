S-a lansat licitația pentru încă 41 de kilometri din Autostrada Transilvania, inclusiv a tunelului Meseș

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat licitația pentru proiectarea și execuția a încă 41 de kilometri din Autostrada Transilvania, inclusiv a Tunelului Meseș. Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor, sălăjeanul Lucian Bode. „După ce, în urmă cu câteva luni, am semnat contractele de proiectare și execuție pentru tronsoalele de autostradă aflate între Zimbor si Poarta Sălajului (12,2 kilometri), Nușfalău – Suplacu de Barcău (13,5 kilometri) și Nădășelu – Mihăiești – Zimbor (30 kilometri), sunt bucuros să anunț că am făcut pasul pentru proiectarea și execuția a încă 41 de kilometri din Autostrada Transilvania (inclusiv tunelul Meseș) care va traversa județul Sălaj”, a scris ministrul Transporturilor pe pagina sa de Facebook. Astfel, potrivit acestuia, CNAIR a lansat în cursul zilei de joi, 12 noiembrie, procedura de licitație restrânsă (cu precalificare) pentru atribuirea contractului “Proiectarea și execuția Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3B: Mihăiești – Suplacu de Barcău, Subsecțiunea 3B3: Poarta Sălajului – Zalău, km 25+500 – km 40+637, inclusiv Tunel rutier la profil de autostradă în zona Meseș și Subsecțiunea 3B4: Zalău – Nușfalău km 40+660 (km 40+637 3B3) – km 66+500”, prin transmiterea spre publicare în Sistemul Electronic de Achiziții Publice a anunțului. Termenul de depunere al ofertelor este 11 ianuarie 2021. Valoarea estimată a contractului este de aproximativ 800.000.000 de euro (fără TVA), iar durata contractului este de 12 luni perioada de proiectare și 36 luni perioada de execuție a lucrărilor. Tronsonul de autostradă va avea o lungime de 41 de kilometri, cu numeroase lucrări de artă: viaducte, poduri și pasaje pe și peste autostrada – în număr de 65 de bucăți, în lungime totală de aproximativ 13 km; tunelul Meseș cu două galerii – în lungime de 2.89 km și cu două benzi de circulație pe sens. „Odată ce vom semna contractul de proiectare și execuție pentru tronsoanele de autostradă Poarta Sălajului – Zalău – Nușfalău (inclusiv pentru tunelul Meseș), practic vom putea spune că am reușit să intrăm pe drumul ireversibil al construirii tuturor tronsoanelor de autostradă care traversează județul Sălaj. Sălăjenii trebuie să știe că, în condițiile în care antreprenorii vor respecta clauzele, implicit termenele stipulate în contractele pentru proiectare și execuție a lucrărilor (obligații contractuale pe care le vom monitoriza îndeaproape), până la finele anului 2024, cel târziu începutul anului 2025, vor putea circula pe toate loturile din autostrada care va traversa județul Sălaj”, a mai spus ministrul Transporturilor.

