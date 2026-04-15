România, din nou în contratimp cu direcția în care merge U.E.

Având în vedere situația la nivel mondial, când se prognozează o recesiune dacă criza din golf persistă mai mult timp, U.E. se gândește, și foarte probabil va și realiza, ca să stimuleze mediul de afaceri, nu neapărat prin reduceri de taxe și impozite, ci prin reducerea birocrației, prin stimularea înființării de start-up-uri, astfel ca să se poată trece foarte rapid la o activitate de inovare, cercetare-dezvoltare tehnologică, aspect la care continentul european este depășit de SUA și nu numai.

În SUA, de exemplu, nu există atâta birocrație la înființarea unei firme, astfel că dinamica de apariție de firme noi este mult superioară celei din U.E. Ca urmare, deși nu există încă o directivă europeană care să elimine necesitatea ca la înființarea unei firme să existe un anumit capital social, există o propunere legislativă a Comisiei Europene, cunoscută sub numele de ,,EU Inc” (sau Regimul 28”), care vizează acest lucru.

Acest nou tip de societate (EU Inc.) ar urma să să funcționeze după niște reguli comune la nivel european, astfel că s-ar evita birocrația specifică fiecărui stat membru. Totodată, capitalul social ar fi zero sau simbolic, 1 euro, astfel că s-ar înlătura obstacolul lipsei de capital inițial. Ce facem noi? Prin Legea 239/2025, începând cu 01.01.2026 la înființarea unei firme este necesar un capital social de 500 lei, față de 1 leu cât era, iar pentru firmele cu o cifră de afaceri de peste 400.000 lei în anul anterior trebuie majorat capitalul social la 5.000 lei. Așadar, în timp ce la nivel U.E. se încearcă eliminarea tuturor barierelor din calea inovațiilor, ideilor revoluționare în evoluția tehnologică, noi facem exact invers: ridicăm bariere! Înțeleg, oarecum, de ce se face acest lucru, dar majorarea capitalului social la înființare sau dacă se depășește un anumit nivel al cifrei de afaceri, este doar o măsură paleativă. De ce? Pentru că după ce s-a înființat firma acest capital social poate fi cheltuit imediat, ca atare la ce folosește că este 1 leu sau 500 lei? Pentru ca o firmă să aibă succes este necesar să fie îndeplinite alte condiții, nu faptul ca să aibă un capital social de 1 leu sau 500 lei sau 5.000 lei, acesta poate dispărea foarte rapid dacă firma nu este validată de piață. În schimb poate inhiba înființarea de noi firme, pe lângă birocrația de a majora capitalul deja existent, mă refer la firmele care sunt obligate să mărească capitalul social la 5.000 lei. Mai ales acum, când numărul de firme care se radiază a crescut comparativ cu anii anteriori. La fel, suntem singura țară din U.E., dar cred că din toată lumea civilizată, care supraimpozitează contractele part-time, impozităm 2 ore de muncă ca și 8 ore! Este un nonsens, nimeni nu înțelege, în mod rațional desigur, cum am ajuns la asemenea soluții.

Revenind la directiva europeană, se preconizează ca aceasta să apară până la finalul anului 2026, nu știu ce o să facem noi, menținem prevederile din L 239/2025 în ceea ce privește capitalul social? Mai trebuie să menționăm că această directivă nu va fi obligatorie pentru statele membre, ceea ce înseamnă că este foarte probabil ca în România să rămână în continuare noile prevederi, chiar dacă nu ajută, doar încurcă. De altfel, faptul că această directivă se mai numește și ,,EU 28” vrea să arate că este al 28-lea regim, U.E. fiind compusă în prezent din 27 țări, ca atare directiva va fi opțională, dar totuși, ne arată că există o preocupare ca firmele care doresc să se înființeze să o poată face cât mai rapid, cu cât mai puțină birocrație, de fapt aceasta este și direcția, altfel Europa va rămâne mult în urma SUA și a țărilor asiatice dezvoltate.

Alexandru Tamba

