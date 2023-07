Reducerea cheltuielilor bugetare, probă de responsabilitate politică

Alexandru Tamba

Deficitul bugetar la 6 luni este de 2,34%, așa cum ne arată execuția bugetară pe perioada 1.01 – 30.06.2023. Atenție, vorbim de execuție bugetară, deci de venituri și cheltuieli realizate, nu estimate. De ce este necesară mențiunea? Pentru că am văzut că se vehiculează de către politicieni faptul că vor reduce cheltuielile bugetare prin tăierea a 200.000 de posturi, posturi care sunt vacante, astfel că se vor realiza economii de câteva miliarde de lei, pentru că ele ar fi fost bugetate, inducându-se ideea că sunt economii efective. Fals! Nu sunt economii, sunt doar potențiale economii, de aceea am specificat mai sus că deficitul bugetar de 2,34% este dat de diferența efectivă între veniturile și cheltuielile bugetare. Ca urmare, păcăleala tăierii posturilor vacante nu ține! Totuși, de ce se încearcă această, mă scuzați, manevră? Pentru că se dorește o justificare a majorării impozitelor și taxelor. Cu alte cuvinte, guvernul vine și ne spune că s-au redus cheltuielile prin tăierea acelor posturi, urmând ca pentru a acoperi diferența de deficit bugetar, să crească veniturile prin majorări de impozite și taxe, guvernul făcându-și datoria prin tăierea de cheltuieli, nu? Convenabil pentru politicieni, pentru că de fapt nu este nimeni afectat direct, doar indirect anumite posturi care nu vor mai îndeplini condițiile de birou, serviciu etc., cu influențe minime la indemnizațiile de șef birou, șef serviciu, dar în realitate nu se realizează economii efective la cheltuieli. Ca atare, cu deficit de 2,34% la jumătatea anului, cu presiuni de creșteri salariale din sectorul bugetar, greu de crezut că ne vom încadra în ținta de deficit bugetar, chiar majorat la 5%. Pe site-ul Ministerului de Finanțe, se poate observa că veniturile totale ale Bugetului general consolidat sunt, la 6 luni, în valoare de 242.743,4 milioane lei, adică un procent de 15,3% din PIB, din care veniturile curente reprezintă 13,9% din PIB, iar cheltuielile sunt în valoare de 279.957,7 milioane lei, reprezentând 17,6% din PIB, din care cheltuielile curente reprezintă 16,8% din PIB, PIB-ul fiind estimat pentru anul 2023 la 1.591.000 milioane lei, adică aproximativ 320 miliarde de euro (sursa: https://mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/buletin/executii/bgc30062023.pdf).

Având în vedere că reducerea de posturi vacante nu este o soluție, cred că politicienii noștri trebuie să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate politică, să treacă la măsuri care efectiv aduc economii la buget, rezultatul fiind, evident, reducerea deficitului bugetar. Cu măsuri prin care ne prefacem că tăiem din cheltuielile bugetare nu vom realiza nimic, doar ne păcălim singuri sau, de fapt, suntem păcăliți noi, contribuabilii! Sau se încearcă să fim păcăliți!

