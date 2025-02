Proiectul legii bugetului va fi votat săptămâna aceasta

Proiectul legii bugetului de stat și cel al bugetului asigurărilor sociale de stat vor fi dezbătute miercuri în ședință comună a deputaților și senatorilor. Mai mult, joi este programat și votul final.

Miercuri, 5 februarie, Camera Deputaților și Senatul vor lua parte la o ședință comună pentru a dezbate și aproba proiectul Legii Bugetului de stat și cel al Legii Bugetului de asigurări sociale pentru anul 2025. Mai mult, votul final pentru acestea va avea loc joi, 6 februarie 2025.

20% din cheltuieli pentru investiții

Bugetul pentru acest an a fost adoptat de Guvernul României în ședința care a avut loc sâmbătă. Acesta a fost trimis Parlamentului pentru dezbaterea sa în procedură de urgență. Mai mult, premierul Marcel Ciolacu a declarat că acest buget nu cuprinde modificarea de taxe și impozite. Cu atât mai mult, oficialul a precizat că bugetul de stat este unul de dezvoltare, ce are în vedere investiții care vor ajunge la un nou record. 150 de miliarde de lei vor fi alocați pentru acestea, cu un plus de 30 de miliarde comparativ cu anul 2024. Din totalul cheltuielilor pentru anul în curs, investițiilor li se alocă 20%.

„România intră într-o altă ligă economică”

Astfel, potrivit premierului, acest lucru va fi observat prin creșterea PIB-ului la 1.913 miliarde de lei. Mai mult, acesta preconizează că la mijlocul anului, acesta va ajunge la 2.000 de miliarde de lei. Comparativ cu anul 2018, acesta va fi dublu. „Este un semn clar că România intră într-o altă ligă economică”, a mai declarat Ciolacu. Mai mult, vor fi reduse și cheltuielile de funcționare a statului, cu 0.5%, prin ajustarea cheltuielilor de personal, bunuri și servicii. De asemenea, de la 1 ianuarie, salariul minim a crescut la 4.050 de lei, iar în acest an, câștigul salarial net va fi majorat cu 6.1% peste nivelul inflației de 4.4%. Și pensionarii cu venituri mici vor avea parte de sprijin financiar.

Sprijin financiar și atragere de fonduri europene

Ajutoare vor fi acordate în continuare pentru economie și IMM-uri, prin scheme de ajutor de stat din Planul Bugetar Structural agreat de Comisia Europeană. Și fondurile europene se bucură de o mare preocupare a Executivului. Miza cea mai mare a acestui buget, potrivit premierului, va fi atragerea la maxim a fondurilor europene puse la dispoziție României.