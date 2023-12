Programul ”Electric Up”: Energie verde pentru IMM-uri

Peste 1500 de proiecte depuse în cadrul Programului ”Electric Up” au fost deja implementate, însumând o finanțare totală de aproape 480 milioane lei! Programul oferă IMM-urilor și companiilor din horeca susținere financiară pentru achiziționarea de panouri fotovoltaice și pentru instalarea de stații de reîncărcare pentru automobile electrice și hibrid. Ca urmare a succesului din acest an, ministrul Sebastian Burduja pregătește ”Electric Up 2”, continuarea programului și în 2024:

”În ultimele trei luni am accelerat procesul de implementare a proiectelor și de finanțare a contractelor depuse în cadrul Electric Up. Pentru Electric Up 2, vom mări capacitatea instalată și vom îmbunătăți substanțial condițiile de finanțare, venind în sprijinul operatorilor economici”.