Pierderi de milioane de lei la Direcția Silvică Sălaj

Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a efectuat ample verificări la nivelul Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva și în cadrul direcțiilor silvice din subordine, pentru perioada 2020-2024. Controalele au vizat indicatorii financiari, gestionarea resurselor umane, utilizarea fondurilor alocate pădurilor, dar și premiile angajaților. Printre direcțiile silvice în cadrul cărora au fost înregistrate pierderi financiare mari, în cel puțin doi ani consecutivi, se numără și cea a județului Sălaj, potrivit raportului oficial. Astfel, în județ, totalul pierderilor, în doi ani consecutivi, ajunge la peste 13,55 milioane de lei. Dintre acestea, cele din 2020 și 2021 însumează 6,03 milioane de lei, iar cele din 2023 și 2024 depășesc 7,52 milioane de lei.

Direcția Silvică Sălaj se regăsește printre județele unde au fost constatate pierderi financiare substanțiale în 2024, mai mari spre deosebire de anul precedent. Anul trecut, pierderile înregistrate la nivelul județului au ajuns la 6,28 milioane de lei, în creștere cu peste 80% comparativ cu 2023, după cum arată raportul publicat de minister. De asemenea, în perioada 2020-2024, cheltuielile cu personalul, în cazul unui număr de opt direcții silvice, au depășit cifra de afaceri cel puțin doi ani, iar printre acestea se regăsește și cea din județul Sălaj, respectiv în anii 2020 și 2024.

Datele raportului arată că nu au fost îndeplinite criteriile prevăzute de contractul colectiv de muncă și nu era justificată acordarea premiilor pentru salariații direcțiilor silvice din 17 județe, printre care și Sălaj, în perioada 2021-2022.

Mai mult, concluziile privind modul de acordare a calificativelor anuale pentru conducerea sirecțiilor silvice, în raport cu profitul brut realizat în perioada 2021-2022, arată că, în 2021, conducerea RNP Romsilva a acordat calificativul „Foarte bine” unui număr de șase directori de direcții, printre care și cel din Sălaj. Cu atât mai mult, angajații au beneficiat de premii, altele decât cele ocazionale, în valoare de peste 10,7 milioane de lei, cu toate că pierderile au trecut de 21 de milioane.