Peste 1.000 de angajaţi OMV Petrom vizaţi de concedieri în cadrul planului de restructurare al grupului austriac

OMV Petrom ar putea concedia peste 1.000 dintre cei 10.000 de angajaţi ai săi, compania fiind cea mai afectată entitate din cadrul grupului austriac OMV, potrivit unor surse citate de HotNews, care transmite cele ce urmează. Informaţiile privind disponibilizările au surprins sindicatele, care susţin că nu au fost informate oficial. „Am fost şocaţi vineri, când am citit ştirea în presă”, a declarat Florin Bercea, preşedintele Federaţiei Sindicale FSLI Petrol Energie.

Răzvan Nicolescu, membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, a precizat că decizia nu a fost prezentată forului de conducere. În replică, compania a transmis că îşi evaluează constant structura organizaţională pentru a răspunde contextului de piaţă şi tranziţiei energetice, subliniind că orice schimbare are ca scop îmbunătăţirea eficienţei şi agilităţii, conform sursei citate.

La nivelul grupului OMV, presa austriacă scrie că ar putea fi disponibilizaţi circa 2.000 de angajaţi din 23.000. Ministrul economiei din Austria a cerut ca măsurile să fie „acceptabile din punct de vedere social”, în timp ce ministrul Energiei din România nu a avut până acum nicio reacţie.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro