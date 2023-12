OUG aflată în dezbatere publică poate duce la numeroase litigii

Mediul de afaceri este complet năuc în aceste zile! Efectiv nu mai știe la ce să se mai aștepte din partea guvernului, guvern aflat într-o cursă fără finish în tentativa de a aduna cât mai mulți bani la buget, încercând astfel să reducă deficitul bugetar, care culmea! nu se lasă redus chiar și atunci când ești pe creștere economică. Adică atunci când tu ar trebui să pui ceva la o parte pentru zile negre, ce faci? te împrumuți și provoci deficite bugetare, ești pe minus mai pe românește! Nici nu a intrat în vigoare în totalitate Legea 296/2023, cea care ne mărea impozitele și taxele, că deja un alt act normativ, o OUG, care, de asemenea, va duce la impozite și taxe suplimentare, prin metode indirecte, gen eliminarea creditului fiscal pentru casele de marcat și bursele private, condiționarea statutului de microîntreprindere se lărgește etc., se află în dezbatere publică, cu intenția de a intra în vigoare de la 01.01.2024. Dar mai sunt și măsuri în această ordonanță care sunt interpretabile, iar acolo unde există interpretări pro și contra, există și litigii. Iată una dintre ele:

,,La articolul 47, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c) limita privind veniturile realizate se verifică luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.”

În Legea 346/2004 se definesc întreprinderile legate astfel:

,,Art. 44. – (1) Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoarele raporturi:

a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;

b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;

c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;

d) o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.

(2) Se prezumă că nu există o influenţă dominantă dacă investitorii prevăzuţi la alin. (3) al art. 42 nu sunt implicaţi direct sau indirect în conducerea întreprinderii respective, fără ca drepturile pe care le deţin în calitatea lor de acţionar sau asociat să fie prejudiciate.

(3) Sunt considerate întreprinderi legate şi întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise la alin. (1), prin intermediul uneia ori mai multor întreprinderi sau prin oricare dintre investitorii prevăzuţi la alin. (3) al art. 42.

(4) Întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează de comun acord, sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente.

(5) O piaţă adiacentă, în sensul prezentei legi, este acea piaţă a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte ori în aval pe piaţa în cauză.”

Văzând această definire a întreprinderilor legate ne dăm seama că vor fi numeroase discuții între companii și organele fiscale în sensul că: există influență dominantă sau nu există, dacă deține majoritatea drepturilor de vot pe bază de acord cu ceilalți acționari, indiferent de ponderea lor în capitalul social etc. Dacă tot se dorea un cumul de venituri în ceea ce privește stabilirea plafonului de 500.000 euro pentru microîntreprinderi, cel mai indicat era să se folosească definiția de firme afiliate, așa cum este prevăzut în Codul Fiscal. Așa nu se facem altceva decât să fim niște încurcă lume!

Alexandru Tamba

