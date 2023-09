Odată cu toamna a început și Programul Rabla

S-a dat startul celei de-a doua sesiuni de înscriere în Programul Rabla Clasic și Rabla Plus, începând din 1 septembrie. La acest program pot participa persoanele fizice, juridice și UAT-urile. Înscrierile au loc în perioada 1 septembrie – 30 noiembrie. Prin acest program autoritățile intenționează să se producă o înnoire a parcului auto la nivel naţional precum şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi (prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic).

Bugetele alocate sunt consistente, pentru Rabla Clasic s-a alocat un buget de 222.457.000 lei, iar pentru Rabla Plus bugetul este de 272.468.500 lei. Cu toate acestea, în cadrul fiecărui program diferă valoarea bugetului alocat pentru persoanele fizice și cele juridice.

Prin programul Rabla Clasic o persoană nu poate casa mai mult de două mașini. Pentru o mașină casată se alocă suma de 7.000 lei, iar pentru casarea a două mașini prima crește la 10.000 de lei. Banii primiți pot fi folosiți pentru achiziționarea unui autovehicul nou, cu excepția motocicletelor. Cerința este ca sistemul de propulsie al mașinii să genereze maximum 155 g CO_2/km în sistem WLTP.

Pe lângă prima de casare, cei care aplică în acest program vor mai primi și o serie de ecobonsuri. Acestea se oferă pentru achiziționarea de mașini electrice sau hibride. În schimbul casării unui autovehicul uzat, se primesc bani frumoși pentru achiziția de autoturisme noi electrice. În acest caz se alocă suma de 51.000 de lei pentru cumpărarea unui autovehicul nou electric sau pentru achiziția unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen, respectiv 26.000 de lei pentru cumpărarea unui autovehicul nou electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, exceptând motocicletele. Totodată, în schimbul casării a două autovehicule uzate se primesc 54.000 de lei pentru cumpărarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen şi respectiv 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP.

Dacă o persoană decide să caseze un autovehicul care are o vechime mai mare de 15 ani, sau care are o normă de poluare mai mică de Euro 3, ea mai primește și un ecobonus de 1.500 de lei.

Share Tweet Share