O nouă ocupație în COR: încărcător de facturi în SPV

Stau și mă întreb, dar foarte serios, dacă va apărea o nouă ocupație în COR, anume aceea de încărcător de facturi în SPV. Și nu este deloc o glumă, pentru că trecerea la e-factura este realmente o provocare pentru antreprenorii români. Sigur, este vorba de micii antreprenori, de cei care au doar câțiva angajați și care, din motive de cost, nu-și permit să angajeze contabil cu normă întreagă. În această situație rămâne ca însuși antreprenorul să gestioneze e-factura sau să găsească o altă persoană care să facă acest lucru, ceea ce, din nou, va duce la costuri suplimentare. Sunt antreprenori mici care nici nu au un calculator, ce să mai vorbim de abilități de gestionare a unui program informatic, de obținerea destul de complicată a unei semnături digitale, de urcare a facturilor pe platforma Finanțelor, pe descărcarea celor primite etc. Ca să nu mai vorbim de timpul alocat acestor operațiuni știind faptul că micii antreprenori lucrează, de fapt, cot la cot cu angajații lor. Apoi vin, așa cum am spus, costurile: calculator, program informatic, mentenanță anuală a programului informatic, semnătura digitală, care are un cost anual. Ca să nu mai vorbim de blocajele care apar la transmiterea facturilor, de erorile care apar, de necesitatea de stornare a facturilor și întocmirea altora, corecte etc. Toate acestea trebuie să le facă antreprenorul sau o altă persoană. Contabilul, vor spune unii. Da, dacă este doar angajatul tău, dar dacă nu-ți permiți unul, iar serviciile contabile sunt externalizate, contabilul autorizat sau firma de contabilitate nu are cum să facă acest serviciu, ori dacă presupunem că îl face, aceasta înseamnă costuri suplimentare. Bine, bine, veți spune, dar care ar fi soluția? În opinia mea, soluția ar fi fost aceea de a introduce e-factura treptat, începând, să spunem, cu firmele care au venituri de peste 500.000 euro, acest plafon fiind acela maxim pentru microîntreprinderi plătitoare de impozit pe venit de 3%.

Pentru firmele cu venituri sub acest plafon se putea, încă se mai poate reveni, lăsa opțiunea de a utiliza e-factura. Unii ar spune că susțin evaziunea fiscală, ceea ce este total fals, pentru că, de exemplu, cu ce ajută e-factura la eliminarea evaziunii fiscale dacă o mulțime de operațiuni se fac ,,la negru”? Cu alte cuvinte, nu se eliberează niciun fel de factură, cu ,,e” în față sau fără ,,e”. Cei care nu eliberează facturi în prezent credeți că vor utiliza e-factura pe viitor? Eu nu cred! Soluția este de a-i convinge pe cei onești de avantajele e-factura, anume de reducerea costurilor cu printul facturii, cu arhivarea acestora, cu transferul automat al acestor facturi în contabilitate, de asemenea instituțiile de stat pot face verificări de la distanță fără să deranjeze activitatea contribuabilului etc., iar statul, prin instituțiile sale, să se concentreze pe evaziunea fiscală mare, la început, precum și pe ceea ce înseamnă ,,economia la negru”. Întotdeauna o măsură este cu atât mai eficientă cu cât este mai acceptată și înțeleasă de către contribuabil. Sigur, poate și constrângerea să aibă un efect, dar în acest caz contribuabilul va face tot ce poate pentru a găsi soluții de evitare a acetor constrângeri. Suntem la începutul implementării e-factura, concluziile definitive se vor trage spre finele anului, vom vedea cu cât a crescut, dacă a crescut, gradul de colectare a taxelor și impozitelor, ceea ce este cert este că antreprenorii, deocamdată, nu prea înțeleg ce li se întâmplă, unii au început să se panicheze, acestea sunt realități pe care le putem constata în economia reală. Așa cum am revenit de atâtea ori pentru a corecta unele măsuri care nu funcționau sau pentru a adăuga clarificări pentru altele, cred că în următoarele luni se va putea trage o concluzie referitoare la funcționarea e-factura și, dacă este cazul, eu fiind convins că este, să se vină cu corecții în sensul celor spuse mai sus, mai ales pentru microîntreprinderi.

Alexandru Tamba

